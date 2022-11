Suojateiden turvallisuutta tulisi arvioida uudestaan.

Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020. Yksi muutos oli se, että taajamassa kaksisuuntaisella tiellä saa pysäköidä myös tien vasemmalle puolelle.

Sääntö on luonut liikennettä vaarantavan ilmiön. Kaduilla huomaa usein ajoneuvoja, jotka on pysäköity tien vasempaan reunaan niin, että ajoneuvon perä on liian lähellä suojatietä. Pysäköinti vasemmalle puolelle katua aiheuttaa kuljettajille ajatusvirheen, että auto on pysäköity suojatien jälkeen, koska suojatie jää auton taakse, jolloin viiden metrin väliä ei tarvitse jättää. Todellisuudessa auto on kuitenkin pysäköity liikenteen kulkusuuntaan nähden suojatien eteen.

Pysäköidyn auton keulan tai perän suunnalla ei ole vaikutusta metrimääriin. Tästä ongelmasta on kirjoitettu usein, mutta ikäväkseni on todettava, että ongelma näyttää tulleen jäädäkseen. Suojateiden turvallisuutta tulisi arvioida uudestaan. Pysäköinnin ja auton pysäyttämisen viiden metrin matkalla ennen suojatietä sekä suojatien jälkeen pitäisi olla kiellettyä. Kapealla kadulla suojatien jälkeenkin pysäköity ajoneuvo aiheuttaa näköesteen toisesta suunnasta tulevalle kuljettajalle.

Patrick Wikblad

Helsinki

