Viidessäkymmenessä vuodessa ihminen on vallannut Yllästunturin ja sen ympäristön.

Tuli muutamana päivänä ajeltua Yllästunturin itäpuolella, tarkemmin Ylläsjärvellä. Olin samalla reissulla katsastamassa vaimoni vähäistä metsäpalstaa, josta suurin osa on ojittamatonta suota ja sellaiseksi luultavasti jääkin.

Muistelin 1970-lukua, jolloin omilla harjoitusreissuillani useaan kertaan nousin yli tunturin, jossa poutapäivinä joutui tarkasti varomaan ettei astu kyykäärmeen päälle. Ei ollut hissiä, ei huviloita, ei juottoloita, ei hotelleja eikä kelkkareittejä. Silmä lepäsi silloin näkemässäni. Nyt näkemääni ero on iso. Viidessäkymmenessä vuodessa ihminen on vallannut tunturin ja sen ympäristön.

Mietin, mitä tuumaavat nämä tunturin rinteille loistohuvilansa pystyttäneet urbaanit ihmiset Ylläksen luonnosta. Mietin, nämäkö ihmiset kiivaimmin vaativat luonnon ennallistamista. Mistähän he ennallistamisen aloittaisivat? Aloittaisivatko he sen kasvatusmetsistä vai Pohjanmaan soista vallatuista metsistä ja laajoista peltoaukeista? Vastustaisivatko he luontokadon pysäyttämisen tai vanhojen metsien suojelun nimissä metsien käsittelyä tai kaivoksia? Oli pakko myöntää itselleni, että ehkä juuri näin suurin osa tekisi.

Nämä tunturiin ihastuneet tuskin olisivat valmiita luopumaan omastaan, siis loistohuviloista – jotka on rakennettu ikivanhojen metsien hongista –, moottorikelkoistaan, vesijeteistään, hiihtohisseistä, luonnonsuojelualueelle vedetyistä pitkospuista, konevoimalla pidetyistä reiteistä ja muista sirkushuveistaan. Luultavasti heidän mielessään ei ensimmäisenä olisi tunturi sellaisena kuin se oli 1950- tai 1970-luvuilla.

Muistelen hyvällä aluemetsänhoitaja Yrjö Hämäläistä, joka ei olisi halunnut nähdä tunturiaan sellaisena kuin se nyt näkyy – ja kauas näkyykin.

Seppo Laitamaa

metsämies, Tornio

