NimimerkKI Tytär, 60 vuotta kuvasi kirjoituksessaan hyvin sitä, miten asiointi läheisen puolesta on hankalaa (HS Mielipide 24.10.). Suomi.fi-valtuuksien, edunvalvontavaltuutuksen ja edunvalvonnan tulisi muodostaa saumaton kokonaisuus, joka soveltuu erilaisiin elämäntilanteisiin. Nyt näin ei vielä ole. Jarruna on nykyinen lainsäädäntö.

Suomi.fi-valtuudet on Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tarjoama palvelu, jonka avulla eri organisaatiot voivat mahdollistaa puolesta-asioinnin omissa digi- ja käyntiasiointipalveluissaan. Tällä hetkellä valtuutettu voi asioida toisen puolesta esimerkiksi Omakannassa, Verohallinnon palveluissa ja apteekeissa.

Ihannetilanteessa kaikki keskeiset julkiset ja yksityiset palvelut ottaisivat Suomi.fi-valtuudet käyttöön, jolloin puolesta-asiointi ja omien valtuuksien hallinta olisi kansalaisille helpompaa. DVV:llä on olemassa tähän valmiudet ja tekniset ratkaisut.

Suomi.fi-valtuuksia voi jo nyt antaa ilman sähköisiä tunnistusvälineitä tai digitaitoja. Tätä vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo vaati Helsingin Sanomissa 20. lokakuuta.

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse ennakkoon valita oman luottohenkilönsä edunvalvontavaltuutetuksi ja määrätä, miten hänen asioitaan hoidetaan, jos oma toimintakyky heikkenee. Jos mielipidekirjoittajan äiti on ennen edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista antanut Suomi.fi-valtuuksia, ne ovat voimassa. Jos hän yhä ymmärtää valtuuttamisen merkityksen, hän voi antaa myös uusia Suomi.fi-valtuuksia, vaikka verkkopankkitunnuksia ei enää olisi.

Hankalin tilanne on henkilöllä, jolla ei ole edunvalvontavaltuutusta ja jolle toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi määrätään edunvalvoja. Tällöin aiemmin annetut Suomi.fi-valtuudet lakkaavat, eikä henkilö voi myöskään antaa uusia Suomi.fi-valtuuksia.

Kirjoittaja on oikeassa siinä, että asioiden hoito läheisen puolesta tulisi olla nykyistä sujuvampaa. DVV:n tavoitteena on omalta osaltaan mahdollistaa edunvalvontavaltuutettujen ja edunvalvojien sähköinen asiointi. Toteutusaikataulua on vaikea arvioida, sillä se riippuu poliittisista päätöksistä.

Tuuli Krekelä

Suvi Malinen

johtavia asiantuntijoita, Digi- ja väestötietovirasto

