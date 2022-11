Tulevina vuosina keskustan saavutettavuutta rajoittavat ennätykselliset liikenneinfrainvestoinnit.

Sameli Sivosen väite (HS Mielipide 1.11.), että autoilun rajoittaminen lisää asiakkaita ydinkeskustan liikkeissä on hataralla pohjalla. Samoin on tulkinta, että Helsingin keskustan yritykset vastustaisivat kävelyalueiden parantamista. Yritykset haluavat varmasti, että ydinkeskusta on mahdollisimman houkutteleva ja viihtyisä kaikille käyttäjäryhmille.

Ydinkeskustan houkuttelevuuden parantamiseksi eri kokeilujen ideointiin ja valmisteluun tulisi ottaa mukaan siellä toimivat yritykset ja kiinteistönomistajat. Näin tulisi toimia esimerkiksi nykyisten kävelyalueiden kehittämistyössä. Mutta ei niin, että jo tulevaksi kesäksi suunnitellut Esplanadien autokaistojen vähentämissuunnitelmat ovat edenneet ilman aitoa vuorovaikutusta yritystoimijoiden kanssa.

Helsingin keskustan vetovoima on heikentynyt jo ennen koronaviruspandemiaa, ja tyhjien liiketilojen osuus ydinkeskustassa on kasvanut. Ydinkeskustan elinvoimaluku on laskenut 6,2 prosenttia vuodesta 2019. Vähittäiskaupan, päivittäistavarakaupan sekä vaate-, tekstiili- ja jalkinekaupan liikevaihtojen kasvu jäi vuonna 2021 ydinkeskustassa muuta Helsingin seutua alhaisemmaksi ja jopa alemmalle tasolle kuin ennen koronapandemiaa. Toimialasta riippuen liikevaihdot ovat jääneet 20–40 prosenttia normaalitasosta. Tätä mollivoittoista suuntaa ei muuteta laajentamalla käveltäviä alueita irrallaan ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Tulevina vuosina keskustan saavutettavuutta rajoittavat ennätykselliset liikenneinfrainvestoinnit, kuten Mannerheimintien ja Hakaniemen suunnan tietyömaat. Nämä yhdistettynä kuluttajien ostovoiman heikkenemiseen, työvoimapulaan ja yritysten kustannusten nousuun eivät puolla laajojen kokeilujen aloittamista, vaan asiassa on hyvä ottaa aikalisä ja keskittyä nykyisten kävelyalueiden elävöittämiseen.

Markku Lahtinen

johtaja

Helsingin seudun kauppakamari

