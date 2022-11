Opetushallituksen säädöksen mukaan virsiin saa uskonnontunneilla ”tutustua”. Käsite on epätarkka.

Muutama viikko sitten mielipidekirjoituksessa kysyttiin (HS 2.11.), mihin perinteiset virret ovat kadonneet. Kysymys on ilahduttava: se kertoo, että joillekin on vielä olemassa perinteisiä, jo lapsuudessa opittuja ja yhteiseksi koettuja virsiä. Kohta niitä ei ehkä ole, jos mitään ei tehdä.

Virret opitaan koulussa. Aktiivinen kirkkokansa oppii virsiä myöhemminkin, mutta valtaväestölle niin sanottuja tuttuja virsiä ovat tarkalleen ne, jotka on opittu alakoulussa. Kun elämän taitekohtien kirkollisiin toimituksiin halutaan muutakin kuin kanttorin yksinveisuuta, ollaan näiden virsien varassa.

Kyselin luokanopettajien Facebook-ryhmässä, mitä virsiä koulussa nykyään opetetaan. Vastauksia tuli 26 ennen kuin ensimmäinen virsi mainittiin. ”Saako virsiä vielä laulaa koulussa?” ”Ettekö tiedä, mitä laki sanoo!” Virsilaulua puolustaviakin puheenvuoroja tuli.

Kirjava käytäntö selittynee yhden sanan erilaisilla tulkinnoilla: Opetushallituksen säädöksen mukaan virsiin saa uskonnontunneilla ”tutustua”. Käsite on epätarkka: jokunen rohkenee sen nojalla laulattaa virsiä, monen mielestä taas virsistä voidaan kyllä puhua ja niitä voidaan kuunnella, muttei missään nimessä laulaa. ”Virsi on laulettu rukous, rukous on uskonnon harjoittamista, ja uskonnon harjoittaminen on oppitunneilla kielletty!”

Asiasta vastaavan rehtorin on helpointa valita tiukin linja. Uskontoa liippaavissa asioissa salliminen saattaa johtaa selvittelyihin ja äärimmillään korvauksiin, kieltäminen ei.

Arvoisat päättäjät, jos lähestymiskulma on kulttuurihistoria ja ihmisen elämänkaari eikä opetustilanne ole hartaudellinen, saako virsiä opettaa koulun uskonnontunneilla? Entä hengellisiä joululauluja? Onko parempi tavoite, että lapsi osaa laulaa Soi kunniaksi Luojan ja En etsi valtaa loistoa kuin että ei osaa?

Maailma ei kaadu, vaikka virsilaulu kiellettäisiin – jotkut virret pitäisikin kieltää – mutta jokainen kokemus, jossa yhteinen laulaminen nousee siivilleen, antaa ainakin minulle voimaa ja iloa. Onnistuu se muidenkin laulujen kautta, mutta etenkin virsien. Suurin osa virsistä on sävelletty yhdessä laulettaviksi, ja lapsikin oppii helposti laulamaan ne hyvin ja omalle äänelleen luontaisella tavalla.

Haastan itseni ja kollegani seulomaan 30 vetävintä, musiikillisesti rikkainta ja eri tilanteisiin sopivinta virttä, neuvottelemaan ne osaksi koulujen opetussuunnitelmaa ja tulemaan itsekin avuksi niiden opettamisessa. Jos opettajien ja kanttorien yhteistyö sujuu, osaamme opettaa lapsia löytämään laulamisen ilon. Ja jos olemme sitkeitä, niistä tulee ”perinteisiä virsiä”, joita osataan haikailla.

Ismo Savimäki

kanttori, Hämeenlinna

