Kun pöydällä on tappavia ongelmia viruksista kansanmurhiin, ydinaseisiin ja inflaatioon, niin tuntuu melkein typerältä yrittää sanoa, että pitäisi katsoa tulevaisuuteen ja rakentaa sitä myönteisen kautta. Mutta tulevaisuudella on väliä myös nykyhetkessä.

Viime vuosina taloudessa kärsineet ihmiset ja alueet ovat kääntyneet usein kannattamaan poliittisesti radikaaleja liikkeitä oikealla ja vasemmalla. Talouden vaikeudet ovat taustalla niin Yhdysvaltojen politiikassa, brexitissä kuin Venäjän hyökkäyssodassakin. Vaikeuksissa tarpovat ihmiset etsivät vahvoja johtajia, jotka tarjoavat räväkkiä ratkaisuja.

Menneet tappiot eivät ole kuitenkaan ainoa asia, joka radikalisoi politiikkaa. Tutkimme Zhen Imin, Hanna Wassin ja Timo Kauppisen kanssa tulevaisuuden merkitystä. Uudessa European Political Science Review -julkaisussa ilmestynyt tutkimuksemme näyttää, että myös ne, jotka uskovat oman asemansa heikentyvän tulevaisuudessa, radikalisoituvat usein poliittisesti. Suomessa he äänestävät usein perussuomalaisia.

Radikalisoituminen ei ole yksiselitteisesti paha asia, mutta siitä voi tulla sellainen. Jos yhä suurempi osa ihmisistä menettää toivonsa, yhteiskunnista voi tulla entistä levottomampia.

Valtiovarainministeriön virkamiesten viime viikon vaatimus menokurista toi mieleen 1990-luvun laman. Silloinkin oli kriisi, joskaan menokurista ei ennen vaaleja juuri puhuttu. Leikkaukset alkoivat ministeriön johdolla vaalien jälkeen, kun päättäjät ja asiantuntijat pääsivät nopeasti keskenään yksimielisyyteen siitä, että laman syynä oli kulutusjuhlaan langennut kansa. Samalla unohtui, että syynä oli Suomen Pankissa tehty päätös pääomamarkkinoiden vähittäisestä vapauttamisesta niin, että edes hallituksen ministerit eivät ymmärtäneet, mistä oli kyse.

Koronaviruspandemian levitessä pelastimme ihmishenkiä, tuimme yrityksiä ja ylläpidimme taloutta tieremonteilla, ja sitten alkoi sota. Velkaa otettiin juhlallisesti yksissä tuumin, mutta nyt laskun erääntyessä velasta onkin tulossa vastuutonta tuhlausta.

Menokuri kuulostaa ryhdikkäältä. Toisaalta se sumentaa monien tulevaisuutta, jos koulutus, terveydenhuolto, sosiaaliturva ja tutkimus kärsivät, maahanmuuttajia ei saada integroitua ja ilmastonmuutos etenee. Niille, joiden tulevaisuuden näkymät murenevat, on tarjolla kirjo radikaaleja liikkeitä.

On tärkeää rakentaa tulevaisuutta, joka ei ole vain synkkä ja vaihtoehdoton. Menokuria tarvitaan aina, mutta sen lisäksi tarvitaan myös muita toimia.

Vaalit ovat hyvä paikka ideoida ratkaisuja. Ehkä erityisesti voisimme miettiä, mitä itse olisimme valmiita tekemään. Samalla voisimme ehkä hivenen vähemmän keskittyä siihen, mitä muiden pitäisi tehdä.

Aloitan siis itsestäni eli turvatussa asemassa olevista hyvätuloisista. Hakematta tulee mieleen, että länsimaissa toisen maailmansodan veloista selvittiin kiristämällä verotuksen progressiota joksikin aikaa. Kriiseissä kukaan ei selviä ilman kenkien kastumista, ja toisten kengät kestävät vettä vähän paremmin kuin toisten.

Tässä kriisissä erityisesti nuoret ansaitsisivat tukea. He istuivat elämänsä kevään kotona paljolti meidän vuoksemme, jottei virus tappaisi vanhempia ikäluokkia. Hintana on ahdistusta ja masennusta, ja monilla on suuria vaikeuksia päästä liikkeelle. Tulee mieleen, voisiko esimerkiksi toimeentulotuella eläviä nuoria ja nuoria aikuisia kannustaa astumaan työelämään niin, että he voisivat ansaita työtuloja menettämättä tukeaan.

Olisi hienoa, jos ryhtiliike julkistaloudessa tuottaisi ideoita ennen kaikkea siitä, miten itse kukin haluaa vastuuta kantaa. Vastuu toivosta on meillä kaikilla.

Kirjoittaja on viestinnän professori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.