Millä ajat, kun pyörä on viety?

Pyörävarkaus menee rutiininomaisesti poliisilaitoksen ö-mappiin.

Viisi varastettua pyörää kymmenessä vuodessa – saldo on oululaisperheelle tavanomainen. Pyöriä on viety koulun, kerrostalon ja omakotitalon pihasta. Lukittuja ja lukitsemattomia.

Oulu on pitkään ollut Suomen johtavia pyörävarkauskaupunkeja. Pyöräilyverkostot ovat kaupungissa huippuluokkaa ja ihmisillä on paljon pyöriä. Paljon on myös niiden varastajia.

Muissa isoissa kaupungeissa ongelma on hyvin pitkälle samanlainen. Ihan niin kuin pyörät, joita ei ole lukittu maailman vahvimmalla teräsketjulla kiinteään kohteeseen, olisivat kaikkialla rötöstelijöiden vapaasti nautittavissa.

Pelkästään Oulun alueella pyörärikollisuus tarkoittaa, että pyöriä lähtee yli miljoonan euron arvosta joka vuosi. Koko maan tasolla summa on moninkertainen.

Vakuutusyhtiöille se tietää melkoista kulurallia, ja sen maksavat asiakkaat korkeampina vakuutusmaksuina.

Paljon viedään myös vanhoja pyöriä, joista ei makseta korvausta. Halpakin pyörä on silti usein omistajalleen tärkeä kulkuväline, jolla päästään töihin tai kouluun.

Pyöräilystä halutaan todellinen vaihtoehto liikkumiselle, mutta millä ajat, kun pyörä on viety? Osa on jo luopunut pyöräilystä keskustaan, koska riski, että paluumatkalle ajokkia ei enää ole, on niin suuri.

Jos varastetusta pyörästä tekee poliisille rikosilmoituksen, se menee suoraan ö-mappiin. Poliisi myöntää, että tämän massarikollisuuden edessä resurssit eivät riitä.

Myymälävarkaat, toiset massarikolliset, on toki helpompi napata kiinni, kun kauppojen vartijat taluttavat heidät poliisin syliin. Pyörävarkauden uhrilla ei ole nimeä tekijälle.

Kun tilanne on tämä, ei ollut yllätys, että juuri Oulussa perustettiin tänä syksynä vapaaehtoisten partio Bike’s patrullen, joka etsii varastettuja pyöriä ja palauttaa niitä omistajilleen.

Työ perustuu parvekekyttääjiltä eli naapurustoaan tarkkailevilta kaupunkilaisilta saatuihin vinkkeihin. Apuna ovat someryhmissä jaetut kuvat pyöristä ja varkaista.

Kaupunkilaisilta saatu palaute on ollut lähes yksinomaan ylistävää. Vihdoin joku edes yrittää tehdä jotakin.

Poliisi suhtautui pyöränetsintäpartioon ainakin alkuun epäillen, mutta on sittemmin tehnyt sen kanssa myös yhteistyötä. Voisi kuvitella, että vakuutusyhtiötkin kiinnostuisivat tukemaan toimintaa.

Partion ansiosta jopa vuosia kadoksissa olleita pyöriä on saatu palautettua omistajilleen. Perheemme varastetuista ajokeista ei ole kuulunut, mutta ensimmäistä kertaa tuntuu, että eihän sitä koskaan tiedä.

Kirjoittaja on HS:n aluetoimittaja Oulussa.