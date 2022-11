Suomen kielessä on ihan hyviä termejä, joita käyttää sinisilmäisyyden tilalla.

Yksi kuluneen vuoden isoista teemoista on ollut sinisilmäisyys. Sitä on tuotu esille niin poliitikkojen puheissa, lehtien sivuilla kuin televisiossakin. Pääministeri Sanna Marin (sd) esimerkiksi totesi Helsingin Sanomissa (30.10.), että ”on olennaista, että Suomessa ei olla nyt sinisilmäisiä”. Yleisradion A-Studio-ohjelmissa toimittajat viikosta toiseen huolestuneina kysyvät ”olemmeko liian sinisilmäisiä”. Kirjamessuilla kirjailija Sofi Oksanen ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) keskustelivat aiheesta ”Olemmeko liian sinisilmäisiä Venäjän suhteen?” (HS 29.10.). On jopa esitetty, että ei saa olla sinisilmäinen.

Kun synnyin, päässäni oli kaksi sinistä silmää. Olen siis sinisilmäinen. En kiinnittänyt asiaan tuolloin huomiota, mutta nyt tilanne on toinen. Tämä onkin asia, joka sekä ottaa päähän että painaa mieltä, koska niin monen mielestä en saa olla sinisilmäinen. Mitä ihminen voi tässä tilanteessa tehdä? Samaan aikaan mieleeni on juolahtanut, että sinisilmäisyyteen liitetään ei-niin-mairittelevia luonteenpiirteitä ja kyseenalaisia ominaisuuksia, aivan kuten niitä on liitetty ihmisiin ihonvärin perusteella. Mitä ne, jotka termiä sinisilmäinen jatkuvasti käyttävät, tarkoittavat sillä käytännössä?

Silmien väri ja ihonväri ovat molemmat ihmisen biologisia ominaisuuksia ja ne tulevat annettuina. Niiden perusteella johtopäätösten tekeminen ihmisen luonteesta ja ominaisuuksista on hyvin kyseenalaista ja tuomittavaa. Jos tätä kaikesta huolimatta tapahtuu ihonvärin perusteella, Suomessa jo aivan oikein osataan tuomita se rasismiksi. Mutta entä kun sitä tapahtuu itseni näköisten kantasuomalaisten toimesta silmien värin perusteella – mistä siinä on kyse?

Suomen kielessä on ihan hyviä termejä, joita käyttää sinisilmäisyyden tilalla. Käyttäkää niitä. Kiitos.

Seppo Tamminen

sinisilmäinen, Helsinki

