Apotti otettiin käyttöön kuin tabula rasa, tyhjä taulu. Sen Suomessa muokattu käyttöliittymä oli sekava ja osin harhaanjohtava.

Uusi potilastietojärjestelmä päätettiin aikoinaan hankkia, koska henkilökunta ja eritoten lääkärit pitivät silloisia ohjelmia surkeina. Haluttiin maailman paras ja edistynein järjestelmä. Valintaa oli tekemässä kymmeniä lääkäreitä ja hoitajia eri erikoisaloilta, niin perusterveydenhuollosta kuin erikoissairaanhoidostakin.

Epic valittiin parhaana jokseenkin yksimielisesti. Osallistuin valintaprosessiin. Epicin lääkärit ja hoitajat esittelivät ohjelmaa monipuolisesti niin lääkärien kuin hoitajienkin käyttämänä. Potilaan koko hoitoprosessi kotoa terveyskeskuksen kautta sairaalaan ja takaisin kotiin käytiin läpi. Ohjelma vaikutti intuitiiviselta ja helppokäyttöiseltä. Ohjelma osasi neuvoa oikeaan diagnoosiin pääsyssä ja esimerkiksi kysyä, miksi lääkäri ehdottaa tiettyä diagnoosia, vaikka oireet ja tutkimustulokset sopisivat paremmin toiseen sairauteen.

Rakenteinen ohjelma nimenomaan haluttiin, koska rakenteisuus on keino standardoida hoitoa ja saada järjestelmä auttamaan hoidossa. Rakenteisuus ohjaa muistamaan kaiken olennaisen ja pystyy myös neuvomaan ja johdattelemaan oikeaan lopputulokseen. Halusimme ehdottomasti valmiin järjestelmän. Katsottiin, etteivät voimavaramme riitä pitkälliseen kehitystyöhön. Luvattiin, että saamme käyttöömme parhaat jo valmiit rakenteiset osat eri tilanteiden, oireiden ja sairauksien hoitoon.

Apotti otettiin kuitenkin käyttöön kuin tabula rasa, tyhjä taulu. Sen Suomessa muokattu käyttöliittymä oli sekava ja osin harhaanjohtava. Rakenteinen sisältö puuttui suurimmalta osin, ja Apottia yritettiin sisällön puuttuessa käyttää kuten vanhaa järjestelmää. Edelleenkään rakenteellista sisältöä ei ole käytettävissä riittävästi. Kehitystyöhön ei ollut saatu riittävästi asiantuntijoita – erityisesti lääkärien halukkuus oli riittämätöntä. Saatiin rakenteellisen järjestelmän haitat, mutta ei hyötyjä.

Lääkitysosio ei toiminut, syynä pääosin Kanta-järjestelmän reseptikeskuksen ongelmat. Lääkitystieto siellä perustuu resepteihin, joita potilaalla saattaa olla kymmeniä ja osa on jäänyt vain roikkumaan ja virheellisiä. Samasta lääkkeestä voi olla puolen tusinaa reseptiä, osa vanhentunein annostelutiedoin. Tieto ei ole rakenteista. Ongelmaa on yritetty korjata useita vuosia ja parannusta on saatu, mutta yhteistyö Apotin ja reseptikeskuksen välillä ei toimi vieläkään. Reseptikeskus on luvattu saada rakenteiseksi jo useita vuosia sitten. Tämä ei ole toteutunut eikä taida toteutuakaan lähiaikoina.

Kaikista ongelmista huolimatta haluaisin uskoa, että Apotista voidaan vielä saada toimiva järjestelmä. Siinä on myös paljon hyviä ja työtä helpottavia ominaisuuksia. Tähän vaadittaisiin kuitenkin vielä vuosia kestävää kehitystyötä, johon valitettavasti ei näytä olevan käytettävissä riittävästi resursseja.

Jukka Sirén

kirurgi, Espoo

