Suomen nykyistä metsäpolitiikkaa voi hyvällä syyllä kutsua metsätuhoon kannustavaksi. Taloudellisen tuotoksen nimissä puustosta revitään irti kaikki mahdollinen eikä vähääkään välitetä muun metsäluonnon elämänehdoista. Tämän toiminnan tulokset näemme jatkuvasti ympärillämme, kun ajamme maaseudun teitä myöten. Tehokas metsätyökone on raiskannut koko metsäympäristön. Kalliopintojen sammalet ja jäkälät on revitty irti, mustikan- ja puolukanvarvut on tuhottu, kuusien ja mäntyjen siemenpuut on kaadettu. Muutamia katkottuja pienpuun raiskioita on jätetty jäljelle kuin sotamuistoksi käydystä taistelusta.

Entisaikoina metsää oli tapana hyödyntää siten, että puunkaadon jälkeenkin siellä asuvat eläimet pystyivät elämään ja jatkamaan sukuaan. Puunkaatajat pyrkivät välttämään turhaa sammal- ja varpukasvuston repimistä, jotta mustikoita ja puolukoita pääsi jo seuraavana kesänä poimimaan. Suuret siemenpuut jätettiin levittämään siemensatoa, jotta puuston jälkikasvu olisi mahdollisimman nopeaa. Mikäli puunkaataja havaitsi jonkin suuren latvapesän, hän jätti sen ja läheiset puut kaatamatta, jotta linnun pesäpuu säästyi.

” Metsänhoitoinnossa ei unohdeta edes oksia ja neulasia.

Nykyisin kuusi-, mänty- ja koivumetsät lakaistaan katajaista pusikkoa myöden, eikä nykyisessä metsänhoitoinnossa edes unohdeta oksia ja neulasia. Ne kerätään poltettaviksi viimeiseen risuun asti. Entispäivinä risut jätettiin keräämättä, koska tiedettiin, että ne rikastavat metsänpohjaa. Pitäisi muistaa, että suuri osa Suomen metsämaasta on vasta muutama vuosisata sitten meren alta kohonnutta maastoa. Jokainen metsään jätetty neulanen ja risu lisää maaduttuaan osaltaan maapohjan kasvualustaa.

Aiempien sukupolvien metsäpolitiikka perustui metsän monipuolisuuden kunnioittamiseen ja tulevien sukupolvien kasvun turvaamiseen. Nykyinen lyhytnäköinen metsäpolitiikka uskoo vain taloudellisiin voittoihin ja puuraaka-aineen totaaliseen hyödyntämiseen tässä ja nyt.

Jouko Kivi

Lahti

