Kasvisruokakilpailu on jo suunnitteilla

Tavoitteenamme on lisätä kasvisruoan tunnettuutta sekä houkuttelevuutta.

Jukka Rautio ehdotti (HS Mielipide 4.11.) kasvisruokakilpailun järjestämistä kouluihin. Voimme iloksemme kertoa, että tällainen projekti on suunnitteilla. WWF Nuoret eli ympäristöjärjestö WWF Suomen nuorten vapaaehtoisten ryhmä on ideoinut kasvisruokareseptikilpailua kouluille, sillä ympäristöystävällinen ruokavalio koostuu pääasiassa kasvikunnan tuotteista. Projektia on lähdetty kehittämään yhteistyössä Kotitalousopettajien liiton kanssa.

Tärkeimpänä kohderyhmänä projektissa ovat yläkouluikäiset nuoret, jotka osallistuisivat kilpailuun ideoimalla oman kasvisruokareseptin ja lähettämällä sen WWF Nuorille arvioitavaksi. Arvioinnin perusteina toimisivat luovuus, monipuolisuus sekä reseptin ekologisuus. Suunnitelmana on julkaista ja palkita parhaimmat reseptit. Tavoitteenamme on näin lisätä kasvisruoan tunnettuutta sekä houkuttelevuutta – kasviruokahan voi olla erinomaisen hyvää.

Alarik Kuusela

Emma Rönkkö

WWF Nuoret

