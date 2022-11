Taksikuskin mielestä Suomi on jo vanha väsynyt maa. Tulevaisuus kuuluu Afrikalle.

Yhdysvalloissa asuessani kiersin maailman monta kertaa taksilla. Joskus pääsin kuskin kyydissä Etiopian ylänkökyliin, joskus Kabulin yliopiston psykologian luennolle.

Suomessa maahanmuuttajien maantieteellinen tausta ei ole aivan yhtä monenkirjava kuin Washingtonissa, mutta mainioiden tyyppien kyytiin olen päässyt täälläkin.

Pari viikkoa sitten sain lentokentälle kuskikseni aivan poikkeuksellisen henkilön, kutsutaan häntä Ahmediksi. Ahmed oli 30–40 vuotias, muuttanut Somaliasta Suomeen parikymppisenä.

Kiinnitin heti huomiota Ahmedin rikkaaseen suomeen: hän käytti kielikuvia paremmin kuin moni Suomessa syntynyt. Oppimista oli varmaan edistänyt se, että Ahmed nautti ilmiselvästi jutustelusta.

Tavalliseen tapaan viritin aluksi keskustelua taksiasioista.

”Suomessa ei ole hyvä yrittää”, Ahmed vastasi päätään puistellen. ”Heti kun vähän yrittää nostaa päätä – poikki!”

Ahmed teki kämmenellään terävän vaakasuoran liikkeen.

Kävi ilmi, että Ahmed omisti kuusi taksiautoa, mutta niihin on nykyään vaikeaa saada kuljettajia. Se johtuu Ahmedin mukaan siitä, ettei työ maistu, kun rahaa saa Suomessa makaamallakin.

Tajusin olevani tekemisissä harvinaisen yrittäjähenkisen henkilön kanssa. Mitenkäs tuo politiikka, aiotko mahdollisesti äänestää kevään vaaleissa, utelin.

”Totta kai. Kokoomus. Se niiden aktiivimalli kaks oli tosi hyvä!”

Entä miltä näyttävät yrittäjäuran tulevaisuudennäkymät noin laajemmin. Lisää takseja, vai?

” ”Afrikka on nuori. Afrikka on tulevaisuus.”

”En tiedä. Ei Suomessa kannata yrittää, kun Suomi on jo niin väsynyt maa. Pelkkiä vanhoja ihmisiä. Afrikka on nuori maanosa. Se on kaivamattoman kullan maa. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan?”

Ymmärsinhän minä. Et siis näe, että Suomella on tulevaisuutta, varmistin.

”Älä ymmärrä minua väärin. Suomi on aina minun toinen rakas isänmaa. Minä olen todella kiitollinen Suomelle. Mutta Afrikka on nuori. Afrikka on tulevaisuus.”

Ahmed kertoi käyneensä verkossa jo saaristolaivurikurssin ja aloittaneensa juuri rannikkolaivurikurssin. Hänen unelmansa on ostaa vene, jolla hän voi kuljettaa matkailijoita Somalian rannikolla.

”Ja voi olla, että hankin myös pienen hotellin. Rakentaminen ei ole kovin kallista Somaliassa. Minä vien sinne paljon ruisleipää ja juhlamokkaa, niin kaikki vanhat suomalaiset voi tulla minun hotelliin.”

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipideosaston esihenkilö.