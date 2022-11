Kauppalehti toteaa, että maailman johtajat ovat kokoontuneet Egyptin Sharm el-Sheikhiin YK:n ilmastokokoukseen.

”Kokouksessa on ollut pessimismiä ilmassa eikä uusia merkittäviä päästösitoumuksia odoteta. Pessimismiä on ylipäätään siitä, onko ilmaston lämpeneminen mahdollista pysäyttää 1,5 asteeseen. Olisiko syytä tiedostaa tosiasia ja pohtia jo sopeutumiskeinoja?”

”Samalla maailmassa vallitsee nurinkurinen tilanne: fossiillista energiaa tuottavat yhtiöt tekevät valtavia voittoja. Energiakriisi ja korkeat hinnat tekevät uudet investoinnit fossiiliseen energiaan kannattaviksi.”

”Ilmastonmuutoksen on saanut tuta nahoissaan globaalissa pohjoisessa asti. Viime kesä oli kuivin Euroopassa 500 vuoteen. Vaikutukset näkyivät heti: sadot kutistuivat ja ruoka kallistui. Ilmastonmuutos näkyy jo nyt tavallisen ihmisen kukkarossa.”

”Viime vuosina on koettu, millaista on elää epävarmassa tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos tuo lisää ennustamattomuutta. Siksi on tärkeää jatkaa johdonmukaisia ja vaikuttavia toimia. Niihin tarvitaan rahaa eivätkä siirtymät käy käden käänteessä, kuten sähköautojen tuotannon sakkaaminen osoittaa.”

Hämeen Sanomat muistuttaa, että että tämä ilmastokokous on jo 27. korkean tason tapaaminen asian äärellä.

”Niin monta kertaa maailman valtiot ovat jo kokoontuneet miettimään yhteisiä keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan tai edes merkittävään hidastamiseen.”

”Monen mutkan, kompromissin ja myös jonkinmoisten edistysaskelten jälkeen ollaan edelleen tilanteessa, jossa mikään ei näytä riittävän.”

”Silti valittu tie on ainoa oikea. Siitä saatiin jälleen kerran todiste juuri ilmastokokouksen alla. Maailman ilmatieteen järjestön sunnuntaina julkaisema raportti puhuu ilmastokaaoksesta, joka ulottaa vaikutuksensa myös hyvin varautuneisiin maihin.”

”Monia aikaisempiakin ilmastokokouksia on luonnehdittu historiallisiksi, niin pariviikkoista Sharm el-Sheikhin kokoustakin. Nyt historiallisuus on kuitenkin toisen luonteista kuin koskaan aikaisemmin. On päästy eteenpäin! Päästöjen vähentämisestä ei enää tarvitse neuvotella, eikä myöskään sitä koskevasta massiivisesta sääntöpaketista.”

”Pariisin ilmastosopimus on vihdoin voimassa, päästöjen vähentämiseen on sitouduttu ja puhutaan jo yleisesti ilmastotyössä tapahtuneesta merkittävästä käänteestä.”

”On jo korkea aika kohdata todellisuus sellaisena kuin se on. Ei riitä, että vain neuvotellaan ja sovitaan sanamuodoista.”