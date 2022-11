Joukkoliikenteen alasajon on loputtava

HSL:n lipunhintojen korotuksille olisi ollut vaihtoehtoja.

Kuluneen vuoden aikana joukkoliikenteeseen on isketty rajusti. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) yhtiöittäminen on johtanut työntekijäpulaan ja jatkuviin häiriöihin ratikka- ja metrovuoroissa. Tarkastusmaksujen ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) hintojen ennätyskorotukset vaikeuttavat etenkin pienituloisten asemaa. Toimet ovat katastrofaalisia nyt, kun liikenteen päästöt tulisi saada alas.

HSL:n hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Sauri perusteli hinnankorotuksia ja kertoi, että ”joukkoliikenteen kautta tehdään nyt sosiaalipolitiikkaa” (HS 5.11.). Ulostulo on kummallinen, sillä kaikki joukkoliikenne on sosiaalipolitiikkaa. Heikennysten myötä pienituloisia huomioidaan aiempaa vähemmän, mikä on arvovalinta.

Vaihtoehtoja lipunhintojen korotuksille oli. Korotukset olisi voitu perua käyttämällä aiemmilta vuosilta pääosin valtion koronatuista jäänyttä ylijäämää. Useat puolueet kertoivat vastustavansa hintojen nostoa ja tukevansa panostuksia joukkoliikenteeseen. Silti todistamme päinvastaista. Joukkoliikenteen alasajon on loputtava.

Elina Kauppila

HSL:n hallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu (vas), Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.