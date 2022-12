Meidän vanhempien on valheellista opettaa lapsillemme, että maailma kestää kulutustottumuksiamme entiseen malliin.

Kahden lapsen äitinä olen seurannut hämmentyneenä sitä, millaisiin kulutustottumuksiin lapsemme yhä opetetaan. Lastenleluvalikoima on häkellyttävä ja leluvaiheen ohittaneille markkinoidaan välttämättöminä tarpeina erilaisia elektroniikkavempaimia ja pikamuotia. Väittäisin, että pikkulasten halunmuokkaukseen osallistuvat markkinavoimien ohella erityisesti vanhemmat. Kouluikäisillä asiaan vaikuttavat myös muun muassa ikätoverit ja sosiaalinen media.

Itse kipuilen vanhempana sen keskellä, kuinka paljon voin lapsiltani tarpeetonta ja ympäristöä tuhoavaa kuluttamista kieltää ja kuinka paljon minun tulee antaa tälle kulutusvimmalle periksi, jotta lapsiani ei kohdeltaisi outoina lintuina. Esimerkiksi lukuisien joulu- ja syntymäpäivälahjojen antaminen on mukavasta aikeesta huolimatta nähdäkseni hieman ongelmallista. Ainakin oma kokemukseni on, että lahjan avaaminen tuo lapselle hetkellistä mielihyvää, mutta saadut lelut päätyvät muutaman käyttökerran jälkeen lojumaan jonnekin huoneen nurkkaan.

Ajattelen, että meidän vanhempien on valheellista opettaa lapsillemme, että maailma kestää kulutustottumuksiamme entiseen malliin. Samalla kun ostamme uutta tavaraa ja totutamme lapsemme tavaranpalvontakulttuuriin, heikennämme tulevien sukupolvien mahdollisuutta elää elinkelpoisella maapallolla.

Vaikka tämä tuntuisi saivartelulta kaiken isomman mittaluokan luonnonvarojen tuhlaamisen rinnalla, väitän, että globaalisti lahjakulttuuri on yksi haitallinen kuluttamisen muoto. Ennen kaikkea väitän, että meidän vanhempien tärkeä ja välttämätön tehtävä on opettaa lapsillemme, että hyvä elämä on mahdollista muutenkin kuin uutta ostamalla, saamalla ja omistamalla.

Haastan kaikki aikuiset pohtimaan, millaisia aineettomia hyvän elämän arvoja voimme lapsille opettaa. Voisiko esimerkiksi seuraavan lelulahjan jättää antamatta ja kutsua synttärisankarin vaikkapa yökylään? Näin joulun alla ehdotan, että ylenpalttisten lahjaröykkiöiden sijaan annamme lapsille lämpöä, rakkautta ja yhdessäoloa.

Helena Mäkelä

yhteiskuntatieteiden maisteri, Jyväskylä

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.