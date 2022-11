On eettisesti oikein, että nainen tekee päätöksen raskauden keskeytyksestä

Nainen on se, joka kärsii raskauden keskeytyksen edellyttämien toimenpiteiden aiheuttaman ruumiillisen rasituksen sekä mahdolliset fyysiset ja henkiset traumat.

Eduskunta äänesti 26. lokakuuta aborttilain uudistuksesta, jossa käytännössä vapautettiin raskauden keskeytys naisen pyynnöstä 12. raskausviikkoon asti. Uudistus on tervetullut vähentäessään byrokratiaa, antaessaan enemmän näkyvyyttä naisten tarvitsemalle terveydenhoidolle ja edistäessään naisten kehollista itsemääräämisoikeutta.

Uudistuksen seurauksena miehet ovat pohtineet Helsingin Sanomissa asemaansa raskauden alulle saattamisessa ja lasten elatusvastuussa. Kommenteista on usein henkinyt huoli naisten valta-asemasta heidän saadessaan yksin tehdä päätöksen lapsen saamisesta. Miehet saattavat pitää asemaansa haavoittuvana, kun heille lankeaa elatusvastuu lapsesta, jonka syntymästä he eivät katso saaneensa päättää.

Käytännössä kuitenkin vain miehillä on täysi päätösvalta vanhemmaksi tulemisesta. Naisilla sitä ei aina ole. Tullakseen raskaaksi naisen ei tarvitse antaa suostumusta, olla kiihottunut, tuntea seksuaalista mielihyvää, saada orgasmia, olla hereillä tai kykenevä vastaamaan itsestään; hän voi tulla raskaaksi jopa aivokuolleena. Saattaakseen lapsen alulle miehen pitää täyttää kaikki yllä luetellut edellytykset, mikä tekee hänen asemansa tilanteessa täysin syyntakeiseksi. Totta kai naisetkin voivat olla yhdenvertaisina osallisina hedelmöityksessään – ja yleensä ovatkin – mutta raskaaksi tuleminen ei edellytä naisen seksuaalista suostumusta. Ainoa varma asia jokaisessa hedelmöityksessä on miehen rooli.

Yksinomaan nainen kantaa lapsen ja kärsii raskausajan kehollisen stressin ja pahoinvoinnin sekä synnytyksen kivun ja ruumiinvammat. Yhtä lailla nainen on se, joka kärsii raskauden keskeytyksen edellyttämien toimenpiteiden aiheuttaman ruumiillisen rasituksen sekä mahdolliset fyysiset ja henkiset traumat. Olisi epäeettistä antaa päätösvalta näistä kellekään muulle kuin niiden kantajalle. Tilastokeskuksen mukaan 87 prosenttia yksinhuoltajista on naisia. Heidän palkkansa taas on tilastollisesti vain 84 prosenttia lapsen isän eurosta. Nämä luvut kertovat karusti miesten kantaman vastuun määrästä lapsen syntymänkin jälkeen.

Yhdeksässä kuukaudessa mies voi panna alulle vaikka satoja lapsia; naisen kohdalla sama luku jää vaatimattomaan yhteen. Kun lapsen alullepano näinkin yksipuolisesti riippuu miehestä, varmempi tapa välttää raskauden keskeytys tai isyys ja sen myötä elatusvelvollisuus on se, että mies huolehtisi ehkäisystä omalta osaltaan alun perinkin.

Siri Lindholm

kulttuurin- ja sukupuolentutkimuksen tohtori, University of the Arts London

