Muualta Suomeen muuttaneet kielenoppijat ihmettelevät suomalaisten väheksyvää suhtautumista omaan kieleensä.

Suomen valtiolla on kohtuullisen lyhyt historia toisin kuin kielellämme. 1800-luvun kansallisaatteen aikana taiteilijat ja kirjailijat tekivät valtavan työn vaikuttaakseen kansaan, jotta usko omaan valtioon, kieleen ja kulttuuriin johtaisi itsenäistymiseen. Itsenäisessä Suomessa suomalainen taide kukoisti ja hyvää kieltä arvostettiin. Oli kunnia-asia osata lukea ja kirjoittaa suomen kielellä, vaikka tietenkin lisäksi opiskeltiin muitakin kieliä.

2020-luvun Suomessa iso osa liikkeistä ja kahviloista on englanninkielisiä, ammattinimikkeet ovat englanniksi ja työpaikkojen kieli vilisee myötähäpeää aiheuttavaa anglismia. Some, mainokset, koulujen käytävät ja julkiset tilat täyttyvät englannin kielellä. Jopa äärioikeistolaisryhmä on nimennyt itsensä englanniksi.

Samaan aikaan suomalaisten lukutaito heikkenee, oman äidinkielen taito heikkenee. Muualta Suomeen muuttaneet kielenoppijat ihmettelevät suomalaisten väheksyvää suhtautumista omaan kieleensä, sillä kun suomalaisille puhuu suomea, he puhuvat pyynnöistä huolimatta englantia takaisin. Suomalainen ei siedä epätäydellistä kieltä muilta, mutta ei myöskään osaa sitä itse riittävän hyvin ilmaistakseen asiat äidinkielellään. Valtamedioiden julkaisuissa näkyy usein oikoluvun puute, vaikka niiden pitäisi olla hyvän kielen airueita. Suomeksi julkaistaan paljon kirjallisuutta, mutta yhä harvemmat lukevat.

” Suomi on erittäin rikas kieli.

Resurssia hyvään ilmaisuun olisi. Suomi on nimittäin erittäin rikas kieli, ja uusia sanoja voi aina tehdä lisää yhdistelemällä ja johtamalla. Suomi ei ole maailman vaikein tai oikeastaan edes vaikea kieli. Se on uralilaiseen kielikuntaan kuuluvana vain erilainen palloa valloittaneisiin indoeurooppalaisiin kieliin verrattuna. Itse asiassa suomi on hyvin looginen kieli. Olemme vielä elinvoimainen kieli, mutta monet suomen sukukielet ovat uhanalaisia tai jo kuolleet sukupuuttoon.

Vieraiden kielten opiskelu on vähentynyt; englanti yksin ei tee meistä kansainvälisiä ja monikielisiä. Suomea äidinkielenään puhuvat – kenties ymmärtämättään – tuhoavat omaa kielivarantoaan ja kulttuuriaan käyttämällä englantia tilanteissa ja paikoissa, joissa suomen kieli olisi tarkoituksenmukaisin valinta.

Jos mielimme, että maahamme tulevat ihmiset puhuvat suomea, meidän tulee antaa heille mahdollisuus käyttää sitä kaikissa kielitaidon vaiheissa. Jos mielimme, että suomen kieli on elinvoimainen kieli tulevaisuudessakin, meidän täytyy itse vaalia sitä arkipäivän kielivalinnoissamme. Jos mielimme, että muut näkevät, kuinka arvostamme kaunista luontoamme ja ainutlaatuista kieltämme ja kulttuuriamme, meidän täytyy itse arvostaa niitä ensin.

Paula Korkala

suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opettaja

Rauma

