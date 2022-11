Tällä hetkellä hoitaja hoitaa ohjelmaa eikä potilasta.

Julkisuudessa on keskusteltu Apotin ongelmista lääkärin näkökulmasta. Apotti on uuvuttanut myös hoitajat.

Omalla työpaikallani Husin sairaalan vuodeosastolla Apotin käyttöönotto viivästyi koronan vuoksi ja koulutukset järjestettiin etänä. Itse sain yhden päivän etäkoulutusta uuteen potilastietojärjestelmään. Tosin itseopiskelu jatkuu edelleen, koska Apotin kanssa tulee päivittäin ongelmatilanteita.

Tällä hetkellä hoitaja hoitaa ohjelmaa eikä potilasta. Yhden potilaan hoitamiseen kuluu monen ihmisen työaikaa varmistuksen varmistuksiin ja tehtävälistojen klikkaamiseen auki. Työkaverilleni tuli jopa tenniskyynärpää jatkuvasta klikkaamisesta.

Apotissa on myös vaikea löytää potilaan tietoja. Esimerkiksi sitä, milloin jokin lääke on aloitettu. Ongelmia on jollain tasolla saatu korjattua, mutta järjestelmä itsessään on niin hankala käyttää, että työpäivistä on tullut uuvuttavia.

Omalla työpaikallani on käynyt hoitajakato. Osa lähtijöistä on uupunut Apotin vuoksi. Pitkän työuran tehneenä en olisi toivonut tällaista hankaluutta, jonka uusi potilastietojärjestelmä on aiheuttanut.

Perushoitaja erikoissairaanhoidossa

