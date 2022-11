Sähköpotkulauta on mahtava keksintö

Tänä vuonna kaupungilla liikkumiseni on kokenut mullistuksen: olen löytänyt sähköpotkulaudat.

Pitkästä aikaa uudella liikkumisvälineellä kulkemisessa on samaa iloa kuin ensimmäisissä polkupyöräilyissä pikkupoikana. Laudalla pääsee nopeasti paikkoihin, se on helppoa, ja peukaloa painamalla tuntuu vauhdin huumaa!

Eikä kyse ole pelkästään hyvästä fiiliksestä. Asuinlähiöni tuli sähköpotkulautojen piiriin tänä kesänä. Sen jälkeen nopein työmatkani julkisilla on juna plus potkulauta -yhdistelmä. Se on myös mukavin tapa, koska ei tarvitse olla epäluotettavien bussien varassa.

Noloa intoilussani on toki se, että sähköpotkulautoja on ollut Helsingissä jo vuosia. Vasta tänä kesänä kokeilin niitä. Tähän saakka olen ostanut kaupunkipyöriin vuosikortin ja kulkenut lyhyitä matkoja kaupungissa niillä.

Potkulautojen vahvuus kaupunkipyöriin verrattuna on, että potkulaudat voi pysäköidä kuten tavallisen polkupyörän. Harvaan sijoitettujen kaupunkipyöräasemien löytäminen on työlästä, mutta lähin potkulauta on aina alle sadan metrin päässä.

Holtiton pysäköinti onkin keskeinen osa potkulautafirmojen liiketoimintamallia. Jos lautojen pysäköintiä rajoitettaisiin merkittävästi, ne olisivat paljon huonompi liikkumisväline.

” Autoilijat telovat sivullisia, lautailijat lähinnä itseään.

Paljon on varoiteltu lautojen vaarallisuudesta. Vakaviakin vahinkoja sattuu paljon, mutta Suomessa on toistaiseksi kuollut yksi sähköpotkulautailija. Siihenkin syynä oli yli ajanut bussi. Autoilijat telovat sivullisia, lautailijat lähinnä itseään.

Itse kannan pyöräilykypärää mukana, jos tiedän liikkuvani kaupungilla.

Iso osa potkulautojen käyttäjistä on nuoria aikuisia, alle kolmekymppisiä.

Nuorille on sähköpotkulaudoilla saatu aikaan halpa, vähäpäästöinen, henkilökohtainen ja miellyttävä tapa liikkua. Se avaa kaupunkia, tarjoaa mahdollisuuden kulkea ja harrastaa paljon aiempaa helpommin.

Ja miten varttuneempi väestö suhtautuu siihen julkisissa kannanotoissa? Paheksumalla, varoittelemalla ja vaatimalla kovia rajoituksia.

Moraalinen paniikki on tutkijoiden käyttämä termi ilmiöstä, jossa yhteisössä nousee vahva tunne, että jokin uhkaa yleistä järjestystä. Usein moraaliset paniikit kohdistuvat nuoriin, ja ratkaisuksi esitetään suoraviivaisia ratkaisuja, kuten täyskieltoja.

Pääministeriä lainaten: Hei hei, boomeri, jäitä hattuun, ota coolimmin.

Kannattaa kokeilla sähköpotkulautoja, ne ovat mahtava keksintö.

Kirjoittaja on HS:n journalistisesta kehityksestä vastaava johtaja.