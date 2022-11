Helsinki ylenkatsoo saaristolainsäädäntöä.

Helsingin seudun liikenne (HSL) nostaa taas lippujen hintoja. Suomenlinnassa asuvalle se tarkoittaa, että matka apteekkiin tai terveyskeskukseen maksaa yli kuusi euroa. On kohtuutonta, ettei vakituisen asukkaan lauttamatka ole ilmainen tai että käytössä ei ole edes A-vyöhykkeen lippua.

Kaikki logistiikka täällä on kallista. Auton kuljettaminen Suomenlinnaan maksaa 43–301 euroa koosta riippuen. Hinta on sama, olitpa asukas tai turisti. Suomenlinna sai Unescon maailmanperintöstatuksen historian perusteella, mutta myös siksi, että saari on elävä asuinalue ja kaupunginosa.

Suomenlinna tuo Helsingille vuosittain noin 335 miljoonan euron tulot matkailijoilta, ja työllistävä vaikutus on 2 034 henkilötyövuotta. Luvut perustuvat Metsähallituksen tekemään paikallistalouden tutkimukseen vuonna 2019. Suomenlinna on kaupungille rahasampo.

Suomenlinnassa asuvat ovat joutuneet luopumaan monesta, kuten terveyteen ja harrastamiseen liittyvistä palveluista. Olisi kohtuullista päästä palvelujen äärelle ilman lauttamaksuja, koska täältä pääsee vain lautalla.

Suomessa on laki saariston kehityksen edistämisestä. Esimerkiksi lossit ja lauttaliikenne Suomessa ovat maksuttomia kaikille – ei vain saariston asukkaille. Helsingin päättäjät eivät ymmärrä, että kaupunkimme on myös saaristokunta.

Saaristoasiain neuvottelukunta otti kantaa: ”Helsingin kaupunki saa vuosittain valtionosuutena saaristolisää, sillä saaristoalueiden katsotaan tuovan kaupungille lisäkustannuksia.” Neuvottelukunta esittää, että Helsinki huomioisi Suomenlinnan asukkaat vyöhykemaksuissa sekä ajoneuvojen kuljetusmaksuissa.

Muutosta lauttamaksuihin ei ole kuulunut. Meidän täytynee vedota oikeusasiamieheen.

Suomenlinnassa asuvien puolesta:

Jouni Sutela

asukasyhdistyksen puheenjohtaja

Petra Tandefelt

suomenlinnalainen vuodesta 1966

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.