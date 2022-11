Asukasmäärien huomattava lisääntyminen metroreitin varrella johtaa jo lähiaikoina siihen, että metron välityskyky ei riitä.

Länsimetron on määrä alkaa liikennöidä Kivenlahden asemalle asti joulukuun 3. päivänä. Tällöin metrolinjan kokonaismatka-aika pitenee kymmenisen minuuttia eli edestakainen lisäys matka-aikaan on noin kaksikymmentä minuuttia. Jos vuoroväli on tarkoitus säilyttää entisellään, tämän toteuttamiseen tarvitaan muutama metrojuna lisää kuljettajineen. Toivottavasti kuljettajia on saatu palkattua lisää, ettei käy niin, että kaikilla 30 metroasemalla seistään odottamassa metroa entistä pidempään!

Tänä syksynä metrovuoroja on kuljettajapulan vuoksi peruutettu harva se päivä, jopa ruuhka-aikoina. Lisäksi metron vuoroväli on jo kello 20 alkaen 15 minuuttia Itäkeskuksen ja Tapiolan takaisille asemille. Koska tuohon aikaan on vielä paljon väkeä liikkeellä, ruuhka metrovaunuissa on vähintään yhtä suuri kuin perinteisinä ruuhka-aikoina. Metrolinjan piteneminen tuo välittömästi lisää matkustajia, puhumattakaan niistä matkustajista, joita voimakas lisärakentaminen metron varrelle tuo tullessaan.

Lisärakentamista metroasemien läheisyyteen perustellaan juuri hyvillä liikenneyhteyksillä. Metron välityskyky on kuitenkin jo nykyisellään koetuksella. Länsimetron myötä metrojunat lyhenivät ja matkustusmukavuus sekä liikennöinnin luotettavuus heikkenivät. Metrovaunut ovat seisomapaikkoja myöten varsin täynnä ruuhka-aikoina ja myös iltaisin.

” Metron käyttäjillä ei ole juuri vaihtoehtoja.

Helsingin seudun liikenteellä (HSL) ei välttämättä ole edes täsmällistä tietoa nykyisistä matkustajamääristä, sillä kuulemani mukaan esimerkiksi asemalla, jota itse käytän, on matkustajalaskuri vain pääsisäänkäynnillä, kun havaintojeni mukaan vähintään kolmasosa matkustajista käyttää toista sisäänkäyntiä. On ilmiselvää, että asukasmäärien huomattava lisääntyminen metroreitin varrella johtaa jo lähiaikoina siihen, että metron välityskyky ei riitä – ihmiset eivät enää mahdu kyytiin.

Samaan aikaan lippujen hintoja korotetaan jälleen, kuten viime vuosina on tehty jo monta kertaa. Jos kyseessä olisi normaali bisnes, lopputulos olisi selvä: asiakkaat kaikkoaisivat. Metron käyttäjillä ei kuitenkaan ole juuri vaihtoehtoja. Muita tapoja päästä keskustaan julkisilla liikennevälineillä ei ainakaan Itäkeskuksen takaisilla alueilla ole, ja sama tilanne lienee monin paikoin Etelä-Espoossa. Ne, joilla on oma auto, käyttävät sitä varmasti entistä enemmän, mutta autollakaan ei pääse sujuvasti keskustan suuntaan, kun Vuosaaren ja Kulosaaren sillat sekä Itäväylän ja Kehä I:n risteys ovat ruuhka-aikoina tukossa jo nyt.

Olisi kiinnostavaa kuulla, miten kaupunkisuunnittelijat, liikennesuunnittelijat ja kaupungin poliittiset päättäjät ovat ajatelleet ratkaista tämän ongelman. Kaikille heille suosittelen matkustamista metrossa vuorokauden eri aikoina!

Outi Lepola

julkisen liikenteen käyttäjä

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.