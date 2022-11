Jokainen oppilas on oikeutettu tarvitsemaansa yksilöllisen tukeen

Inkluusio tarkoittaa lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimista

Lastentautien erikoislääkäri Sari Pietilä antoi mielipidekirjoituksessaan (HS 8.11.) ymmärtää, että näkisin inkluusion mustavalkoisesti joko kaikkien tuen tarpeessa olevien sijoittamisena erityisryhmiin tai kaikkien sijoittamisena yleisopetukseen.

Näin en ole kuitenkaan missään vaiheessa sanonut. Inkluusio tarkoittaa sitä, että jokainen oppilas on oikeutettu tarvitsemaansa yksilöllisen tukeen. Toisille tuki voidaan järjestää osana yleisopetusta ja toisille parhaat oppimisen edellytykset tuottaa pienryhmä tai erityisluokkaopetus osittain tai kokonaan.

Ongelma on valitettavan usein se, että tuen tarpeessa olevat oppilaat saavat tukipäätöksen, mutta tukeen ei osoiteta minkäänlaisia resursseja. Pienryhmäopetusta ei välttämättä järjestetä edes silloin, kun se selvästi on oppilaan edun mukaista. Tämä on yksinkertaisesti väärin ja vastoin inkluusion periaatetta.

Joillakin tahoilla tuntuu olevan ajatus, että inklusiivisesta tuen järjestämisestä voidaan jotenkin ”peruuttaa” ja palata maailmaan, jossa tuen tarpeessa olevat lapset eristetään muista oppilaista. Tällaisissa puheenvuoroissa annetaan ymmärtää monesti myös, että tällainen ratkaisu ei maksaisi mitään.

Totuus on, että pienryhmä- tai erityisluokkaopetus maksaa riippumatta siitä, minkä periaatteen mukaan se toteutetaan. Myös yleisopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen maksaa. Rahan säästö ei saisi ohjata tuen järjestämistä, kuten valitettavasti nyt liian usein tapahtuu. Tuen arvioinnissa ja toteutuksessa lähtökohtana tulisi aina olla lapsen etu.

Esitin viime viikolla oppimisen tuen kokonaisuudistusta järjestelmän korjaamiseksi. Esitän, että tämä rahoitetaan 200 miljoonan euron pysyvällä määrärahalla seuraavalla vaalikaudella. Tällä rahalla saadaan vahvistettua lasten oikeutta saada tarvitsemaansa tukea, oli se sitten osana yleisopetusta tai erillisessä pienryhmässä.

Li Andersson

opetusministeri (vas)

