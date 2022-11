Keskustassa ajaisin joskus pyöräni mielelläni myös parkkihalliin.

Marjo Valtavaara kirjoitti ansiokkaasti pyörävarkauksista kolumnissaan ”Millä ajat, kun pyörä on viety?” (HS 10.11.). Oulussa osa on Valtavaaran mukaan jo luopunut pyöräilystä keskustaan, koska riski, että paluumatkalle ajokkia ei enää ole, on niin suuri.

Pyöräilen mielelläni. Pidemmillä matkoilla käytän sähköpyörää, joka on melko kallis peli. Helsingissä pyöräilyn suuri haaste on puute parkkipaikoista, joihin pyörän saisi lukittua kiinni. Parkkeja on kyllä keskeisillä paikoilla, mutta keskustassa on alueita, joilla kävelymatka kohteeseen lähimmästä pyöräparkista on selvästi pidempi kuin autoilijan parkista. Tässä ei ole järkeä. Korjaustoimi on yksinkertainen: varataan jokaiselta kadunpätkältä muutama autojen parkkiruutu pyörille ja asennetaan niihin tangot, joihin pyörät saa kiinni. Pariin parkkiruutuun mahtuu monta pyörää.

Keskustassa ajaisin joskus pyöräni mielelläni myös parkkihalliin. Siellä pyörä olisi suojassa sateelta ja varkailta ja sinne ostokset saisi näppärästi hissillä. Olisin luonnollisesti valmis maksamaan tästä huvista, mutta koko auton parkkiruudun hinta tuntuu kovalta. Saisiko parkkihalliinkin pyöräparkin ja pyörähinnan?

Susanna Lehti

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.