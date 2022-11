Pian on kiusallinen merkkipäivä – Onko Joe Biden jo liian vanha?

Vuosien karttuessa vastapuolen on koko ajan helpompi leimata Biden hauraaksi ja höperöksi.

Sunnuntaina on juhla­päivä, jonka Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden luultavasti toivoo jäävän mahdollisimman vähälle huomiolle.

Hän täyttää silloin 80 vuotta.

Se on Yhdysvaltojen presidentille ennennäkemätön ikä. Jo virkaan astuessaan Biden oli vanhempi kuin kukaan Yhdysvaltojen presidentti edes kautensa lopussa.

Valkoisessa talossa presidentin ikä on herkkä aihe, ja avustajat ovat hyvin tietoisia siihen liittyvästä kiinnostuksesta.

Kun Biden kesällä kaatui pyörällä, se levisi hetkessä valtakunnalliseksi puheenaiheeksi. Presidentti selvisi vammoitta, mutta huomio tuskin olisi ollut yhtä suurta, ellei olisi tarvinnut olla huolissaan lonkkamurtumasta.

Iästään huolimatta Biden saattaa hyvin pyrkiä vielä toiselle kaudelle. Viimeksi viime viikolla presidentti toisti, että se on tarkoitus.

Jos hän tulisi valituksi, hän olisi toisen kautensa lopussa 86-vuotias. Onko se liikaa?

Se riippuu siitä, keneltä kysytään.

Vuosien karttuessa vastapuolen on koko ajan helpompi leimata Biden hauraaksi ja höperöksi.

Osa presidentin avustajista on ilmaissut huolensa Bidenin jaksamisesta. Erityinen murhe ovat tiettävästi julkiset esiintymiset: paheneeko yskähtely, lipsauttaako hän jotakin.

Neljän presidentin neuvonantajana toiminut David Gergen totesi kesällä The New York Times -lehdelle, että hän ei pidä soveliaana pyrkiä jatkokaudelle yli 80-vuotiaana. ”Silloin ei ole enää niin terävä kuin joskus aiemmin”, itsekin kahdeksankymppinen Gergen totesi.

” Toisen kautensa lopussa Biden olisi 86-vuotias.

Biden on itse sanonut, että on aivan oikein esittää kysymyksiä hänen iästään. Samalla hän on vakuuttanut olevansa hyvässä kunnossa. Noin vuosi sitten presidentti kävi läpi laajan terveystarkastuksen, jossa hänet todettiin ”terveeksi ja elinvoimaiseksi”.

Keskeisintä on lopulta äänestäjien suhtautuminen. Kesällä julkaistun kyselyn mukaan 64 prosenttia ihmisistä, jotka aikovat äänestää demokraattien esivaaleissa, toivoisi puolueen nimittävän presidenttiehdokkaaksi Bidenin sijaan jonkun muun.

Kun heiltä kysyttiin syytä, yleisin perustelu oli Bidenin ikä.

Sinänsä syntymäpäivä tulee Bidenille loistavaan saumaan. Viime viikko oli hänelle erinomainen: presidentti johdatti puolueensa demokraatit selvästi odotettua parempaan vaalimenestykseen.

Jos Biden saa aikaan tuloksia, ehkä amerikkalaiset ovat valmiita unohtamaan hänen ikänsä.

Kirjoittaja on HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja.