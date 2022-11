Ei ole ihme, että Helsingin keskusta näivettyy.

Helsingin Sanomat on kirjoittanut useana päivänä siitä, miten Helsingin ydinkeskusta on näivettynyt, miten tyhjeneviin liiketiloihin ei saada yrittäjiä ja miten kivijalkakaupat katoavat. Lääkkeiksi on esitetty autoilun vähentämistä, lisää baareja ja yleistä pöhinää sekä Keskuskadun kattamista.

Näillä toimilla keskustaa tuskin saadaan elinvoimaiseksi, houkuttelevaksi tai vilkkaaksi, ympäri vuoden.

Ei ole ihme, että keskusta näivettyy. Sinne tulo omalla autolla on tehty mahdollisimman vaikeaksi. Julkisilla, pyörällä tai jalkaisin keskustaan tulevien lisäksi tarvitaan myös autolla tulevia. Pysäköinti ei saa maksaa enemmän kuin leivoskahvit kahvilassa, leffa- tai konserttilippu.

Annan ilmaisen neuvon Helsingin kaupunkisuunnittelijoille ja kuntapoliitikoille: Kaavoittakaa kaikki keskustasta vapautuvat liike- ja toimistotalot asuintaloiksi. Nythän niistä kaikista tehdään hotelleja, jotka eivät elävöitä ympäristöään yhtään.

Muuttakaa Eteläsataman designmuseolle suunniteltu alue asuntoalueeksi. Alueelle mahtuisi tuhansia ihmisiä vilkastuttamaan ydinkeskustaa, tarvitsemaan kauppoja, kouluja, päiväkoteja, palveluja.

Museolle ja hotelleille löytyy paikkoja vähän syrjempääkin, vaikka ratikka- tai metrolinjan varrelta.

Ja rakentakaa se keskustatunneli, niin vaikka koko Espa voidaan muuttaa kävelyalueeksi.

Erik Rissanen

eläkeläinen, Lauttasaari

