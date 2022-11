Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa, selvitämme hänen perhetilanteensa.

Anu Silfverberg vaati kolumnissaan (HS 13.11.) päiväkoteja luopumaan isänpäiväkorttien askartelusta.

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa huoltajien kanssa käydään keskustelu, jonka ensimmäinen kysymys on: keitä teidän perheeseenne kuuluu? Ei siksi, että opettaja on utelias, vaan siksi, että perhe on lapselle tärkein asia maailmassa. Kun tiedämme keitä perheeseen kuuluu, osaamme ottaa sen päiväkodissa huomioon. Ja niin myös teemme.

Törppöjä työntekijöitä ja huonoja kokemuksia osuu valitettavasti alalle kuin alalle, mutta olisi joskus mukava lukea juttuja siitä, miten tuhansissa suomalaispäiväkodeissa päivittäin – myös isänpäivänä – kohdataan moninaiset perheet sensitiivisesti.

Emilia Lehtinen

valtiotieteiden maisteri, sosionomi, varhaiskasvatuksen opettaja

Helsinki

