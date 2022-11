On Suomen edun mukaista odottaa Ruotsia

Toimillamme voimme kertoa, millainen ystävä ja liittolainen Suomi on.

Unto Hämäläisen (HS 13.11.) mukaan Suomen ei pitäisi jäädä odottamaan, että Turkki hyväksyy Ruotsin Nato-jäsenyyden. Hämäläinen aivan oikein huomautti valtioiden toimivan oman etunsa pohjalta. Me emme vain etukäteen tiedä, mikä valtion etu on.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyskysymyksessä olemme sangen yksimielisesti ajatelleet olevan etujemme mukaista nyt liittyä Pohjois-Atlantin puolustusliiton jäseniksi. Tämän edun voi ajatella muodostuvan puolustusliiton ja erityisesti Yhdysvaltain tarjoamasta poliittisesta, sotilaallisesta ja huoltovarmuutta lisäävästä turvasta Venäjän aggressiivista sotilaspolitiikkaa vastaan. Hyvä näin.

Hämäläinen kirjoitti maidemme eroavista geopoliittisista sijainneista. Suomi on rajamaata ja Ruotsi suojatumpana selustassa. Hän nosti esiin myös 1990-luvun alun traumamme, kun Ruotsi omaa etuaan ajaen päätti hakea Euroopan yhteisön jäsenyyttä siitä Suomelle etukäteen ilmoittamatta. Itsekäs toiminta tulkitaankin herkemmin oman edun paremmaksi ajamiseksi kuin ehkä idealistis-moralistiselta vaikuttava solidaarisuus tai yhteistyö. Tilanne ei ole kuitenkaan näin yksiselitteinen, kun kysytään, kuljetaanko jäsenyyteen edelleenkin käsi kädessä Ruotsin kanssa. Koska emme tiedä, mikä lopulta olisi maamme edun mukaista, sallittakoon yksi täydentävä ajatuskulku.

Entäpä jos onkin etujemme mukaista olla tunnustamatta Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin pelin perusteita, joiden mukaan Ruotsissa on jotain Turkin edun kannalta vialla (ei ole) ja Ruotsia ei siksi pidä vielä hyväksyä Naton jäseneksi (kyllä pitää)? Entä jos kieltäydymme erottamasta Ruotsin ja Suomen Nato-pyrkimyksiä toisistaan ja kerromme näin, minkälainen ystävä ja liittolainen Suomi on? Että me tuemme ystäviämme myös silloin, kun siihen ei olisi kansainvälisoikeudellista velvoitetta ja silloin, kun monet voisivat sen tulkita olevan maamme itsekkäiden etujen vastaista.

Millaisen poliittisen pääoman loisimmekaan lunastettavaksi silloin, kun siihen arvioidaan olevan maamme etujen mukaista tarvetta? Millaisen poliittisen pääoman kasvattaisimmekaan, jos naapurimaassamme ei tarvitsisi vielä yli kolmenkymmenen vuoden jälkeen muistella, kuinka naapuri meni heidät pettämään?

Mika Kerttunen

valtiotieteiden tohtori, everstiluutnantti evp.

sotilasstrategian dosentti, Maanpuolustuskorkeakoulu

Ruotsin puolustusyliopiston hallituksen jäsen

