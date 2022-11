Huoltovarmuuden turvaamisen takia putkiston saneeraaminen on varmasti tärkeämpää kuin Elielinaukion tai Etelärannan rakentaminen.

Helsingin kaupunki on panostanut liiankin paljon uusiin rakennushankkeisiin. On suunniteltu ja päätetty kaikenlaista, kaupunkikuvan muuttamisesta ja tiivistämisestä.

Onko ollenkaan ehditty pohtia, miten infrastruktuuri tuon kaiken kestää? Meille on jo kauan sitten kerrottu, kuinka huonossa kunnossa maan alla oleva putkisto on. Nyt saimme sen konkreettisesti nähdä: vesi on virrannut monessa paikassa ja aiheuttanut melkoisia vahinkoja. Eli lisäkäyttöä ei nykyinen järjestelmä todennäköisesti tule kestämään, kun se ei kestä nykyistäkään.

Nyt on aika tehdä toisenlaisia päätöksiä. On pantava perusasiat kuntoon, niin putkistot, kadut kuin korjattavat rakennukset ja puistot. Verorahat eivät riitä kaikkeen, joten huoltovarmuuden turvaamisen takia on putkiston saneeraaminen varmasti tärkeämpää kuin Elielinaukion tai Etelärannan rakentaminen. Näin olisi pitänyt toimia jo ennen Kruunuvuorensillan rakentamista.

Ei kannata kasvattaa kaupunkia, jos se ei selviä edes välttämättömien asioiden hoitamisessa.

Kylli Tikkanen

Helsinki

