Luonnon hätä pitää asettaa talouden kasvun yläpuolelle.

Viime aikoina Suomessa on keskusteltu eduskuntaa myöten luonnon ennallistamisesta. Ennallistamisella tarkoitetaan luonnon palauttamista takaisin luonnontilaan tai sen lähelle. Euroopan unioni pyrkii laajentamaan ennallistettavia alueita myös Suomessa.

Suomessa ennallistaminen on kohdannut vastustusta. Erityisesti prosessin hintaa teollisuudelle on pidetty liian korkeana. Luonnon hyvinvoinnille ei kuitenkaan pidä asettaa hintaa. Ennallistamisessa on kyse luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen lisäämisestä. Se on tärkeä keino pysyä sovituissa ilmastotavoitteissa, joihin Suomikin on sitoutunut.

YK:n ilmastohuippukokouksessa ja sitä seuraavassa Kanadan luontokokouksessa pyritään solmimaan sopimusta monimuotoisuudesta sekä ratkaisemaan ilmastoon ja luontokatoon liittyviä kysymyksiä. Suomenkin tulee olla mukana varmistamassa luonnon säilyminen myös jälkipolville. Ilmasto on jokaisen valtion vastuulla.

Suomen ei tule jarruttaa ennallistamisprosessia taloudellisten näkökantojen takia. Vetoammekin kaikkiin Suomen kansanedustajiin, että he asettaisivat luonnon hädän talouden kasvun yläpuolelle. Aika on loppumassa.

Mika-Petri Lauronen

hallituksen jäsen, Maan ystävät

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.