Ulkosaariston kauneus on pinnan yläpuolella. Pinnan alla ekosysteemi on näivettynyt.

Isänpäivän viikonloppuna aurinko paistoi siniseltä taivaalta ja lämmitti mukavasti. Tuulensuojassa pystyi istumaan t-paidassa. Lauantaina oli napakka tuuli, joten päätimme antaa siikaverkkojen odottaa nostamista. Me kolme kokenutta isää lähdimme heittämään virveliä rannoilta. Muistelimme 1980-luvun runsaita saaliita: saimme heittämällä yli 70 haukea. Nyt odotukset olivat paljon maltillisemmat, ja kauniista luonnosta nauttiminen oli päätavoite.

Iltanuotiolla pohdimme päivän kokemuksia. Heittämällä emme saaneet edes yhtään tärppiä. Siikaverkot olivat tyhjät yhtä uutta kalalajia lukuun ottamatta. Kämmenen mittainen tokko oli takertunut hampaistaan verkkoliinaan. Siian pyynti oli ennenkin haastavaa, mutta simppuja, kiiskeä, kampelaa ja ahvenia oli verkoista irrotettavaksi kohmeisin sormin räntäsateessa.

Ulkosaariston kauneus on pinnan yläpuolella. Pinnan alla ekosysteemi on näivettynyt. Loputtomilta tuntuneet kalakannat ovat hävinneet, kun merenpohjan kasvisto on tukehtunut ravinteisiin. Mitä marraskuun kuumasta auringonpaisteesta mahtaa seurata saaristoluonnolle?

Nuorempina emme kunnolla ymmärtäneet tekojemme seurauksia luonnolle. Nyt ymmärrämme paremmin ottaa vastuuta. Vastuullamme on myös korjata esi-isiemme tekoja. Vesistöt suojellaan tai turmellaan kuivalla maalla. Kaukana tehtyjen ojittamisten seuraukset näkyvät viiveellä mutta voimalla valuma-alueiden perukoilla.

Ojittamisen tavoitteena on metsä- ja maatalouden kannattavuuden parantaminen. Tavoite on hyvä, mutta seuraukset eivät ole hyväksyttävissä. Maanomistajien on otettava vastuu sekä meidät kaikki on lainsäädännöllä velvoitettava vastuullisuuteen ja meidän kaikkien on osallistuttava talkoisiin luonnon ennallistamiseksi. Ne Varsinais-Suomen maanviljelijät, jotka kieltäytyvät valtion tarjoamasta savipeltojen kalkitsemisesta, eivät saaneet ymmärrystä iltatulillamme.

Maanomistajan vaurastumisen kannalta kaikki ojat eivät ole samanarvoisia. Ennallistaminen kannattaisi aloittaa kosteimmista ja pienimmistä ojista. Olisiko miljoona hehtaaria tukittuja ojia hyvä tavoite vuodelle 2023? Olen valmiina talkoisiin, jotta jättäisimme paremman perinnön lapsille.

Timo Matikainen

Helsinki

