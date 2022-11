Saamelaisten luottamus suomalaiseen yhteiskuntaan horjuu, jos saamelaiskäräjälain uudistusta ei hyväksytä tälläkään hallituskaudella.

Valtioneuvosto on yhteistyössä Saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa asettanut Saamelaisten totuus- ja sovintokomission syksyllä 2021. Komission tavoitteena on koota yhteen saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista. Mandaatin mukaan komission on autettava saamelaisia purkamaan ylisukupolvisia traumoja. Siksi komission rinnalla toimii saamelainen psykososiaalisen tuen yksikkö.

Selvitettäviin asioihin kuuluvat sekä saamelaisten kokemukset menneiden vuosikymmenien aikana että lähihistorian tapahtumat. Komission kuulemisten aloittamista odottavat erityisesti vanhemmat saamelaissukupolvet, joiden avainkokemuksia ovat muiden muassa kielenmenetys, vaikeat asuntola-ajat ja kohtaamiset suomalaisen virka- ja hallintokoneiston kanssa.

Nuorten saamelaissukupolvien trauma on 1990-luvulta asti vellonut repivä keskustelu saamelaisuudesta ja saamelaisen määritelmästä. Keskustelu on kuohahtanut aina uudestaan, kun saamelaiskäräjälakia on yritetty tuloksetta uudistaa, kuten vuosina 2015 ja 2018.

Vireillä oleva saamelaiskäräjälain uudistamisyritys on pakottanut taas uuden saamelaisnuorten sukupolven raatelevan saamelaiskeskustelun ytimeen. Saamelaisen psykososiaalisen tuen yksikkö on pyrkinyt parhaansa mukaan olemaan saamelaisten tukena näinä päivinä.

Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin tavoitteena on, että Suomen valtio vahvistaa saamelaisten oikeuksien toteutumista Suomessa. Nykyinen saamelaiskäräjälaki rikkoo ihmisoikeuksia. YK:n ihmisoikeuskomitea velvoittaa Suomea muuttamaan lakia niin, että saamelaisten itsemääräämisoikeus alkuperäiskansana toteutuu. Saamelaiskäräjien enemmistö tukee Sanna Marinin (sd) hallituksen valmistelemaa saamelaiskäräjälain muutosesitystä.

Saamelaisten luottamus suomalaisen yhteiskunnan oikeus- ja päätöksentekojärjestelmään horjuu, jos saamelaiskäräjälain uudistusta ei hyväksytä tälläkään hallituskaudella. Tämä epäluottamus tulee vääjäämättä vaikuttamaan myös saamelaisten totuus- ja sovintokomission työhön. Saamelaiskäräjälain uudistaminen antaisi selvästi paremmat lähtökohdat päästä yhdessä purkamaan tähän asti kertyneitä painolasteja, kuuntelemaan toisiamme aidosti ja parantamaan yhteisöjä, joita vuosikymmeniä käyty keskustelu on repinyt.

Anni-Siiri Länsman

Heikki Paltto

Irja Jefremoff

Kari Mäkinen

komissaareja, Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Hannele Pokka

puheenjohtaja, Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

