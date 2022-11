Kauppakeskusten rakentaminen on pudotuspeliä, jos sitä ei säännellä.

Helsinkiin on rakennettu useita suuria kauppakeskuksia. Kuvassa Pasilan Tripla.

Viime päivinä Helsingin Sanomat on kirjoittanut Helsingin keskustan kaupallisesta näivettymisestä. Liiketiloja on edelleen tyhjillään koronaviruspandemian jäljiltä. Peggy Bauer on ehdottanut ratkaisuksi katujen kattamista (HS 8.11.), jotta väki saataisiin palaamaan suurista kauppakeskuksista takaisin keskustaan.

Kauppakeskusten rakentaminen on pudotuspeliä, jos sitä ei säännellä. Helsinki saa syyttää itseään keskustansa kaupallisesta näivettymisestä, koska on myöntänyt paljon myymäläkerrosalaa esimerkiksi Kalasataman Rediin ja Pasilan Triplaan. Ne ovat imeneet sisäänsä tärkeitä palveluita, kuten apteekkeja, myös itäisestä kantakaupungista.

Olisi aika tiivistää yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunkien välillä, koska ne ovat joka tapauksessa riippuvaisia toisistaan. Kaikkien olisi hyvä tunnustaa, että seudun historiallisesti merkittävin rakennettu ympäristö sijaitsee Helsingin kantakaupungissa ja sen vetovoimasta hyötyvät myös Espoo ja Vantaa. Katujen kattaminen muuttaisi Helsingin keskustan yhdeksi suureksi kauppakeskukseksi.

Ilmastollemme emme voi mitään, mutta voimme edistää niiden paikkojen viihtyisyyttä, jotka ihmiset jo nyt kokevat miellyttäviksi oleskelualueiksi. Esplanadin puisto on suosittu, joten kesäajaksi liikenteen voisi katkaista kokonaan Pohjoisesplanadilla. Näin myös yhteys Senaatintorilta Torikortteleiden läpi Kauppatorille ja merenrantaan paranisi. Kesäpäivänä voisi nauttia istuskelusta vaikkapa kaupungintalon edustalla rauhassa liikenteen melulta ja aistia meren läheisyyden.

Sari Nieminen

arkkitehti, taiteilijaprofessori

Sörnäinen, Helsinki

