Hyvinvointialuelakiin on jäänyt lapsus

Aluevaltuustoon valittu sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tulisi voida valita myös aluehallitukseen.

Aluevaaleissa menestyi moni sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Päijät-Hämeen aluevaltuustossa näitä osaajia istuu monta. Heidän ymmärryksestään olisi hyötyä aluehallituksessakin.

Suurin osa näistä ammattilaisista on töissä tulevalla hyvinvointialueella. Linjaukset ovat olleet ristiriitaisia, kelpaako tällainen työntekijä aluehallitukseen. Varsinais-Suomi on linjannut, että työntekijät eivät kelpaa, Pohjois-Pohjanmaa on päätynyt päinvastaiseen linjaukseen.

Hyvinvointialuelakia tehdessä jäi siihen kuntalaista peräisin oleva maininta, jonka mukaan aluehallituksen alla välittömästi olevaa työntekijää ei voi valita hallitukseen. Tämä on ilmiselvä lapsus lainsäätäjältä. Kunnissa suurin osa työntekijöistä ei ole suoraan kunnanhallituksen alaisuudessa lautakuntien ansiosta ja ovat näin kelpoisia hallitukseen. Hyvinvointialueilta vastaava lautakuntapuskuri usein puuttuu, eikä tilanne näin ollen ole verrattavissa.

Ammattiliitoista esimerkiksi Lääkäriliitto on aktiivisesti ajanut tämän korjaamista, ja julkisoikeuden professori Janne Salminen on antanut korjaamista puoltavan lausunnon asiasta.

On selvää, että henkilöä, jolla on vahva oma tai taustayhteisön etu valvottavana, ei tulisi valita aluehallitukseen. Kantamme on, että hyvinvointialueella työskentelevä sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tulisi voida valita aluehallitukseen, ellei edellä mainittua estettä ole. Rajana voisi toimia vaikka johtotehtävissä toimivan työntekijän tai viranhaltijan budjettivastuu.

Myös professori Salminen on tulkinnassaan suotuisa ammattilaisten aluehallitusvastuulle. Suoraa vastausta ei tästä lausunnosta kuitenkaan tule, vaan asia pitänee selvittää aikanaan hallinto-oikeudessa.

Tilanne on huomattu myös ministeriössä. Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) twiittasi pyytäneensä, että ministeriössä käynnistetään hanke hyvinvointialueiden hallitusten jäsenten vaalikelpoisuudesta. Hyvinvointialueiden työntekijöiden demokraattinen osallistumisoikeus on varmistettava, jotta kansalaisten luottamus järjestelmään pysyy. Muuten äänestäjä voi jatkossakin saada ikävän yllätyksen, kun hänen äänestämänsä ehdokas ei olekaan vaalikelpoinen aluehallitukseen.

Janne Virtanen

Päijät-Hämeen aluevaltuutettu (sd)

Alvar Külmäsu

Päijät-Hämeen vara-aluevaltuutettu (vihr)

