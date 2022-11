Ovatko sähköyhtiöt nykyisiä voittoja tehdessään huomioineet, että kotitalouksien sähkönkysyntä ei ehkä palaakaan entiselle tasolleen, kun hinnat laskevat?

Energialla voi kiristää vain kerran, todettiin Venäjän toimista maan aloitettua Ukrainan hyökkäyssodan ja sulkiessa Euroopan kaasuhanat. Maakaasun hinta lähti nousuun. Keski-Euroopan sähköntuotannon riippuvuus kaasusta oli onneton asia. Sähkön hinnanmuodostus sähköpörssissä kalleimman tuotantotavan mukaan oli onneton asia. Mitään ei saatu yhteisesti muutettua. Vain Espanja ja Portugali saivat poikkeusluvan.

Maakaasun hinnalla ei ole merkitystä niille sähköyhtiöille, jotka tuottavat sähköä muilla tavoin, kuten vesi -, tuuli- tai ydinvoimalla. Tie näiden yhtiöiden jättivoitoille oli auki. Kun voittoja on kritisoitu, on saatu kuulla monen haastateltavan opastavan, että yhtiöt toimivat yhteiskunnassa vain tuottaakseen voittoa omistajilleen. Suomen valtio ja tietyt kaupungit odottavatkin suuria osinkotuloja, mikä tekee asiasta monimutkaisen. Ainoastaan korkeasta sähkön hinnasta kärsiville kotitalouksille ja pienyrityksille tilanne on yksiselitteisen järkyttävä.

Mutta se päivä toki tulee, jolloin Keski-Eurooppa on päässyt kaasuriippuvuudestaan ja toteuttanut vihreän siirtymän. Norjassa sataa, Saksassa paistaa aurinko, Euroopassa tuulee ja Ranskan ydinvoimalat toimivat täydellä teholla. Sähköä riittää, eikä sen mahdollisella loppumisella voi pitää kuluttajia nöyrinä. Tosin siihen päivään mennessä osa kotitalouksista on ajettu köyhyyteen ja osa pienyrittäjistä konkurssiin, ja veronmaksajat ovat tukitoimien kautta kasvattaneet sähköyhtiöiden liikevoittoja huomattavilla summilla.

Siihen päivään mennessä suomalaiset ovat oppineet vähentämään sähkönkulutusta. Tulisijat on nuohottu ja ne pysyvät käytössä. Takapihojen ja parvekkeiden kaasukeittimet jäävät paikoilleen. Katoille on nostettu aurinkopaneelit. Taloyhtiön aurinkovoimalan sähköä voidaan jo nyt jakaa asukkaille hyvityslaskennan avulla. Maalämpö on monen kodin lämmitysratkaisu. Säästäminen näkyy jo nyt. Sähköautojenkin myynti on juuri kääntynyt laskuun.

Ovatko sähköyhtiöt nykyisiä voittoja tehdessään huomioineet, että kotitalouksien sähkönkysyntä ei ehkä palaakaan entiselle tasolleen, kun hinnat laskevat? Kaikkia koteja ei saada kaukolämmön piiriin. Maalämpö ei ole ratkaisu kaikille, eikä marraskuussa paista aurinko. Olisiko aika miettiä voittoa tavoittelematonta sähköntuotantoa? Miltä lainsäätäjän korvaan kuulostaisi Pienydinvoimala Osuuskunta?

Päivi Salmela

30,35 snt/kWh, Järvenpää

