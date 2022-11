Mikäli saamelaisuuden elinvoimasta ei huolehdita, voi hyvin nähdä kehityskulun, jossa kieli ja kulttuuri hitaasti kuihtuvat.

Hallitus on ollut pitkään erimielinen saamelaiskäräjälain uudistamisesta. On todennäköistä, että saamelaiskäräjälaki saatetaan eduskuntaan riitaisena eli hallitus tarvitsee opposition apua lain hyväksymiseen. Minusta kokoomuksen tulisi asettua tukemaan lain uudistamista.

Saamelaiskäräjälakia on yritetty uudistaa vuosia. Saamelaiskäräjälain nykytilanne on kiusallinen Suomelle paitsi kotimaassa myös kansainvälisesti. Laki on osin vanhentunut ja osin sen tulkintalinja on muuttunut sellaiseksi, että jopa YK katsoo sen loukkaavan alkuperäiskansojen oikeuksia.

Uudistuksen kiistakysymyksessä on viime kädessä kyse siitä, kuka saa äänestää ja asettua ehdolle saamelaiskäräjävaaleissa. Nykyisen lain korkeimman hallinto-oikeuden tulkintalinja on johtanut siihen, että vaaliluetteloon on tullut hyväksytyksi henkilöitä, joita saamelaisyhteisö ei tunnista saamelaisiksi.

Sellaista ratkaisua, johon jokainen kiistan osapuoli olisi tyytyväinen, ei ole. Kyse on lainkohdista, jotka joko ovat laissa tai eivät ole. Saamelaiskäräjät ovat itse ottaneet asiaan kantaa demokraattisesti ja tukevat enemmistöpäätöksellä valmisteltua lakiesitystä.

Saamelaisten asema on aidosti uhattuna yhteiskunnan muutoksen vuoksi, vaikka Suomi yhteiskuntana onkin korjannut asennoitumistaan saamelaisiin parempaan suuntaan. Moni nuori, pohjoisessa asuva saamelainen pohtii elämänvalintojaan. Jäädäkö saamelaisalueelle asumaan, puhumaan kieltä ja harjoittamaan elinkeinotoimintaa vai muuttaako kaupunkiin erilaisten mahdollisuuksien perässä.

Mikäli saamelaisuuden elinvoimasta ei huolehdita, voi hyvin nähdä kehityskulun, jossa kieli ja kulttuuri hitaasti kuihtuvat. Saamelaiskäräjiä tarvitaan huolehtimaan saamelaisten kielestä, kulttuurista ja elinoloista, jos haluamme vaalia sitä ainutlaatuista alkuperäiskansan kulttuuria, joka edelleen elää vahvana pohjoisessa.

Kokoomus korostaa periaateohjelmassaan vahvasti ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisuutta. Puolueella olisi nyt erinomainen mahdollisuus elää periaatteitaan todeksi ja asettua puolustamaan sitä, että saamelaiskäräjälaki vihdoin uudistetaan.

Henrik Vuornos

kokoomuksen puoluehallituksen varajäsen

Espoo

