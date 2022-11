Ilta-Sanomat kirjoittaa, että Istanbulissa tehtiin sunnuntaina raukkamainen terrori-isku vilkkaalla ostoskadulla.

”Rikoksesta epäiltyinä on pidätetty kymmeniä ihmisiä. Tämä olisi tarpeeksi paha asia itsessään. Nyt seuraukset kuitenkin tuntuvat kaukaisen Pohjolan turvallisuuspolitiikkaa myöten.”

”Turkilla on todellista kokemusta terrorismista. 2010-luvun puolivälissä iskut vaativat satoja uhreja. Niistä syytettiin kurdien PKK-järjestöä, islamisteja ja äärivasemmistoa.”

”Terrorismin torjunta on Turkissa merkittävä poliittinen kysymys. Presidentinvaalien lähestyessä reilun puolen vuoden kuluttua presidentti Recep Tayyip Erdoğanilla on todellista syytä näyttää kovuutta asiassa. Se on lisäksi tärkeää siksi, että Erdoğanin erikoinen talouspolitiikka aiheuttaa Turkissa kovaa inflaatiota ja syö hänen suosiotaan. Kannatusta pitää hakea kaikesta.”

”Myös kansainvälisessä politiikassa saadut pisteet ovat Erdoğanille tärkeitä. Niitä hän laskee kertyvän koko sotilasliitto Naton ja erityisesti siihen pyrkivien Suomen ja Ruotsin nöyryyttämisestä.”

”Erdoğan on viivyttänyt jäsenanomusten hyväksymistä. Turkin pelätään jatkavan tätä ainakin presidentinvaaleihin asti. Syynä Erdoğan käyttää väitettä, että Suomi ja Ruotsi suojelevat terrorismista epäiltyjä kurdeja sekä muita Erdoğanin poliittisia vastustajia. Hän vaatii maanpakolaisten palautuksia.”

”Jos sunnuntain iskun tekijöiden ja Pohjolan välille keksitään jokin yhteys, Turkki käy entistä hankalammaksi.”

”Turkki on strategisesti keskeisellä paikalla Lähi-idän ja Ukrainan sotakenttien välissä. Se valvoo pääsyä Mustamerelle. Tukikohdat Turkissa ovat välttämättömiä Natolle ja Yhdysvalloille. Siksi Turkilla on liikkumavaraa, jota Erdoğan käyttää jopa uhmakkaasti. Hän osaa hyödyntää jokaisen tilanteen.”

Keskisuomalainen luonnehtii Istanbulin iskua raukkamaiseksi rikokseksi.

”Mikään poliittinen päämäärä ei oikeuta viattomien ihmisten murhaamista. Jos kyseessä todella on PKK:n teko, se osoittaa järjestöltä tavattoman huonoa arviokykyä.”

”Katkeruus synnyttää katkeruutta, eikä PKK ole koskaan kavahtanut väkivaltaa, mutta voimansa vuosina 2015–2016 äärijärjestö Isis teki Turkissa satoja ihmisiä surmanneita iskuja, joista Turkki syytti hanakasti kurdeja.”

”Nyt Erdoğan tähyää kohti ensi kesän vaaleja. Hän on aina osannut hyödyntää väkivaltaisuuksissa omaisiaan menettäneiden raivoa ja surua.”