Säännöllinen raitioliikenne alkoi Helsingissä vuonna 1891.

Helsingissä aloitettiin sähköistetty raitioliikenne jo vuonna 1900. Säännöllinen liikennöinti oli aloitettu vuonna 1891, jolloin vaunuja vedettiin hevosella tai mäissä kahdella hevosella.

Vuonna 1923 raitiotieliikennettä varten annettiin Helsingissä muun muassa seuraavanlaisia ohjeita: Raitiovaununkuljettajan on annettava merkki hälytyskellolla, ennen kuin vaunu sivuuttaa ristikkäisen liikenneväylän vähintään kymmenen metrin päässä kulmauksesta tai kun henkilöitä, eläimiä tai esineitä on vaunun tiellä sekä muissa tiloissa, kun sitä on tarpeen tapaturman, yhteentörmäyksen tai haitan estämiseksi. Huonosti valaistuilla paikoilla kulkiessa sekä sakean sumun tai lumituiskun vallitessa pitää hälytyskellon soida alinomaa. Vaaran uhatessa käyttäköön kuljettaja vihellintäkin. Kulkunopeus älköön ylittäkö viittäkolmatta (25) kilometriä tunnissa, ja se on vähennettävä siihen määrään, että vaunu on käsijarrulla pysähdytettävissä yhden vaununmitan matkalla seuraavissa tapauksissa: 1) vilkasliikenteisillä rataosilla, 2) kadunkulmauksissa kääntyessä, 3) katkaisevaa ajotietä kulkiessa, 4) raiteelta toisella siirtyessä, sekä 5) ihmisten, eläinten tai muun liikenne-esteen esiintyessä raiteella.

Olisikohan vastaavanlaisista ohjeista nyt Tampereellakin hyötyä, varsinkin kun vastaavanlaisia raitioliikenteen ongelmakohtia on jo nyt tiedossa ja niitä on varmasti tulevaisuudessakin?

Juha Javanainen

historioitsija, Tampere

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.