Maamme matkailupalvelut ovat erinomaiset, ja kulttuuri- ja luontokohteita on riittävästi. On vain koottava kiinnostava ja tasapainoinen Suomi-matka.

Monissa kaupungeissa päättäjät pohtivat, miten lisätä matkailua. Tätä mietitään Hämeenlinnassakin, nykyisessä kotikaupungissani. Toimin Keski-Pohjanmaalla Kokkolan kaupungin matkailuasiamiehenä vuosina 1974–2015. Viimeiset parikymmentä vuotta sain hoitaa ryhmämatkoja.

Kotimaisille ryhmille toteutimme kolmen päivän ”Kokkola kutsuu Ohoi” -kesämatkapakettia. Siihen sisältyi Kokkolan ja Pietarsaaren kaupunkien parhaita kohteita. Huolehdimme ryhmistä tervetulotoivotuksesta alkaen henkilökohtaisesti sopivassa määrin koko ajan. Varmistimme, että matka onnistui kaikin puolin.

Maamme matkailupalvelut ovat erinomaiset. Kulttuuri- ja luontokohteita on riittävästi. On vain koottava kiinnostava ja tasapainoinen Suomi-matka ja hankittava ryhmiä. Potentiaalia on saksankielisessä Keski-Euroopassa, jossa seniorit tekevät paljon ryhmämatkoja. Suomeen pääsee kätevästi lentämällä. Ryhmän saavuttua bussinkuljettajan ja matkanjohtajan on pantava itsensä likoon täysillä. Tarvitaan kielitaitoa. Matka on toteutettava ryhmän omalla äidinkielellä.

Maamme on edelleen melko tuntematonta aluetta. Isollakaan mainoskampanjalla ei ryhmiä ehkä saa. Kiinnostuksen herättämisessä ja luottamuksen rakentamisessa ystävyyskaupungeista on hyötyä. Kokkola solmi vuonna 1989 ystävyyskaupunkisuhteen saksalaiseen Ratingeniin. Se sijaitsee Düsseldorfin kansainvälisen lentokentän vierellä. Siellä on vajaat satatuhatta asukasta ja lähiympäristön suurissa kaupungeissa yli kahdeksan miljoonaa.

” Potentiaalia on saksankielisessä Keski-Euroopassa.

Matkailun edistämiskeskuksen ”Finnland auf Tournee” -markkinointikiertueella vuonna 1991 kävin Ratingenissa. Pormestari Schlimmin ja kulttuuritoimen johtaja Vossenin kanssa sovimme, että järjestämme Suomi & Kokkola -tilaisuuden Ratingenin kaupungintalolla. Paikalle saapui yli 50 osanottajaa eri järjestöistä. Esittelimme kymmenen päivän Suomi-kiertomatkaa: Helsinki–Tampere–Kokkola–Rovaniemi–Kuusamo–Nurmes–Savonlinna–Helsinki. Matka sisälsi parhaita kulttuuri- ja luontokohteita ja antoi monipuolisen kuvan maastamme. Esitteenämme oli taitettu A3-väripaperimoniste. Pienillä kustannuksilla saimme ryhmiä Saksasta ja myöhemmin Sveitsistä ja Itävallasta. Se oli vientikauppaa.

Matkailuala tarvitsee osaavia tekijöitä. Matkailualan toimijoiden pitäisi tulla läppäreidensä takaa esiin palvelemaan kasvokkain matkailijoita. Henkilökohtaista palvelua ei robotti korvaa. Tarvitaan vastuullinen, osaava matkanjärjestäjä. Matkojen markkinoinnin voisi aloittaa ystävyyskaupungeista, joissa maamme tunnettavuus on keskimääräistä parempi ja siten Suomi-matkalle lähtemisen kynnys matalampi.

Tapaamisesta Ratingenissa alkoi ystävyys, joka jatkuu. Vossenit olivat tänä vuonna vierainamme Hämeenlinnassa. He ihastelivat erityisesti kaupungin luontokohteita Aulankoa, Ahvenistoa ja Rantareittiä.

Arto Jokela

Hämeenlinna

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.