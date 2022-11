Omistajuus-käsitteen tuominen yhteisöihin on arveluttavaa.

Suomessa yleistyy tapa kutsua yhteisöjen jäseniä ”omistajiksi”. Tavan otti käyttöön osuustoimintaliike, joka alkoi kutsua jäseniään ”asiakasomistajiksi”. Nyt Ylellä on kampanja, jonka mukaan sen ohjelmia seuraavat ovat omistajia. Radiossa (14.11.) Roman Schatz kutsui seurakunnan jäseniä seurakunnan omistajiksi.

Elinkeinoelämän sanakirja (www. businessdirectory.com) määrittelee omistajuuden vapaasti suomennettuna ”lopulliseksi ja yksiselitteiseksi oikeudeksi käyttää, pitää hallussaan, vuokrata, myydä, antaa pois tai vaikka hävittää omistamansa omaisuus”. Sanakirja jatkaa: ”Omaisuuden käyttöoikeus ei siis ole omistusta, jos oikeuteen ei sisälly oikeutta omaisuuden myyntiin.”

Osuuskunnassa omistajana toimii jäsenistöstä koostuva yhteisö, eivät yksittäiset jäsenet. Ylen osakkeista enemmistön omistaa Suomen valtio. Muut osakkeet ovat muun muassa pankkien, yhdistysten, vakuutuslaitosten ja kulttuurilaitosten omistuksessa. Ylen asiakkailla, kansalaisilla, ei ole omistukseen perustuvia oikeuksia. Katselijat ja kuuntelijat voivat toki asiakkaina esittää toiveita ohjelmiston sisällöstä.

Vaikka osuuskunnan jäsen periaatteessa omistaa pienen osan osuuskunnastaan, hän ei voi tätä omistajuuttaan hyödyntää kuin tilanteessa, jossa osuuskunta lopetetaan ja varallisuus jaetaan jäsenten kesken. Ylessä ja seurakunnissa tällainenkin järjestely tuntuu kaukaiselta.

Omistajuus-käsitteen tuominen yhteisöihin on arveluttavaa ja harhaanjohtavaa. Yhteisöissä on jäseniä, yrityksissä ja omaisuuserissä on omistajia.

Petri Ollila

professori, eläkkeellä, Porvoo

