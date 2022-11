On kilpailulain vastaista vääristää markkinoita, tuottaa elinkeinonharjoittajille suuria voittoja sopimalla kuluttajahinnoista.

Sähkönkuluttajien mahdollisuuksia kilpailuttaa sähköyhtiöitä on ratkaisevasti rajattu, kun pääosa hinnoista on sovittu Nord pool -pörsissä. Se, että kallein käytössä oleva tuotantotapa määrää kaiken sähkön hinnan koko markkina-alueella, on johtanut korkeisiin sähkön myyntihintoihin.

Eniten tarjoavan käyttäjätahon hinta hyväksytään kaikkien tuottajien myyntihinnaksi riippumatta todellisista tuotantokustannuksista. On selvää, että menettely johtaa sähköyhtiöiden suuriin voittoihin. Kilpailulain mukaan pitäisi toimia päinvastoin niin, että käyttäjäsuunnasta kilpailutetaan tuottajatahoja periaatteella halvin voittaa.

On kilpailulain vastaista vääristää markkinoita, tuottaa elinkeinonharjoittajille suuria voittoja sopimalla kuluttajahinnoista. Onko Nord pool kartelli vai noudattaako se kilpailulakia?

Pertti Heikkilä

eläkeläinen, Pirkkala

