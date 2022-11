Vesihuolto pelaa, mutta parantamisen varaa on.

Helsingissä tapahtuneet putkirikot toivat hyvin esiin vesihuollon tärkeyden yhteiskunnan teknisenä peruspalveluna. Vesihuoltoverkostoja ei voi uusia kerralla, kuten tehdään kerrostalojen putkiverkon tullessa tiensä päähän. Saneeraustoiminnasta huolimatta verkostovuotoja tulee aika ajoin. Ja aina yllättävinä aikoina ja yllättävissä paikoissa. Tähän pulmaan voidaan vastata vain riittävän ammattitaitoisella joukolla, joka on valmis milloin tahansa astumaan esiin.

Vesilaitosten kyky toimia ennakoivasti ja reagoida poikkeustilanteisiin vaihtelee. On perustellusti nostettu huoli siitä, ovatko laitokset kykeneviä vastaamaan haasteisiin. Kannattaisi miettiä, pärjätäänkö yksin vai pitäisikö lyödä hynttyyt yhteen. Vesihuollossa on jo useita ylikunnallisia toimijoita, joista voi ottaa mallia. Jätehuolto on hyvä esimerkki toimialasta, jossa maan kattavasti kunnan vastuulla oleva toiminta on organisoitu perustamalla maakuntien kokoisia kuntien omistamia yhtiöitä. Syntyvätkö päätökset kunnissa itsestään vai pitäisikö valtion tarjota porkkanaa?

Risto Saarinen

hallituksen jäsen

Itä-Inkoon vesiosuuskunta

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.