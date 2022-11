Bensiini on ollut useaan otteeseen vuoden aikana dieseliä selvästi halvempaa.

Autoa tankatessa on joutunut koko vuoden ihmettelemään hintojen heilahtelua. Tietysti hintojen nousua on joutunut ihmettelemään vielä enemmän, usein melkein itku kurkussa.

Hintojen nousua on selitetty Venäjän raakalaismaisella hyökkäyssodalla Ukrainaa vastaan ja siitä seuranneella öljytoimitusten ja öljymarkkinoiden epävakaudella. Se on ainakin jossakin määrin ymmärrettävä selitys. Sen sijaan hintojen heilahtelua on vaikeampi ymmärtää. Erityisesti tämä koskee bensiinin ja dieselin keskinäistä hintasuhdetta. Välillä bensiini on dieseliä selvästi kalliimpaa, välillä selvästi halvempaa. Kirjoitushetkellä bensiini on noin kaksikymmentä senttiä halvempaa. Olisi opettavaista nähdä tälle hyppelylle järkiselitys.

Bensiini on ollut useaan otteeseen vuoden aikana dieseliä selvästi halvempaa. Sen takia pitäisi mitä pikimmin saada aikaan ajoneuvoverouudistus, jossa dieselautojen korkeampi vero, niin sanottu dieselvero, poistetaan. Dieselautot aiheuttavat ilmeisesti isommat pienhiukkaspäästöt, mutta usein niiden hiilidioksidipäästöt ovat vastaavasti pienemmät. Isommalle verolle ei ole enää kunnon perustetta.

Esko Ruuskanen

Kirkkonummi

