Kyseenalaistamme Helsingin Sanomien koronatukijutussa (Kulttuuri 13.11.) olleita tulkintoja. Toisin kuin rivien välissä annettiin ymmärtää, kulttuurialan freelancereille myönnetyt koronatuet eivät olleet mikään sosiaalietuus, jota ”tähtiartistit” olisivat käyttäneet ahneuksissaan väärin.

Pidämme ylipäätään kyseenalaisena, että juuri kulttuurialojen vapaat taiteilijat yrityksineen on toistuvasti nostettu Helsingin Sanomissa tikunnokkaan ruodittaessa jälkeenpäin valtion koronatukia tai hallituksen höveliksi kritisoitua julkista rahoitusta (HS Pääkirjoitus 28.10.). Todellisuudessa kulttuurin vapaan kentän osuus koronatuista ja maamme koko kulttuuribudjetista on muutaman prosentin luokkaa. Vapaan kentän kulttuurintekijät tuottavat pääosan sisällöstä valtionosuusjärjestelmän piirissä oleville taidelaitoksille, joiden valtionrahoitusosuus on moninkertaisesti vapaata kenttää suurempi.

Musiikkiala vetosi hallitukseen ja eduskuntaan heti pandemian puhjettua keväällä 2020 vaatien selkeää laskennallista koronatukimallia vapaan kentän koronamenetysten kompensoimiseen. Tukimalli olisi huomioinut oikeudenmukaisesti koronarajoitusten takia menetetyt tulot taiteenalasta riippumatta. Läpinäkyvä tuki-instrumenttiehdotus sisälsi myös tuloleikkurin.

Tuet freelancereille päädyttiin silti jakamaan kokonaisuudessaan taiteilija-apurahoina Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) kautta. Lukuisista vetoomuksistamme huolimatta Taiken johto ei taipunut 2,5 vuoden aikana viraston hakujärjestelmien päivittämiseen tukemaan laskennallista koronatukimallia eikä edistänyt valtionavustuksia säätelevien lakien muuttamista.

Tuen myöntämisen perusteeksi muodostuivat taiteelliset saavutukset ja työskentelysuunnitelmat. Koronarajoituksista johtuneet ja todistettavissa olleet euromääräiset ansiomenetykset ohitettiin. Näin toimiessaan Taiken johto rikkoi mielestämme eduskunnan talousarviopäätöstä. Olemme kannelleet asiasta valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Vaikka tulevaisuus näyttää astetta valoisammalta, elinkeinomme jälleenrakennus on vasta alkumetreillä ja aivovuoto sekä konkurssit yhä arkipäivää. Juhlapuheista huolimatta kulttuurialojen freelancereiden sosiaaliturva on yhtä heikko kuin pandemian alkaessa. Ehkäpä valtamedian kannattaisi kääntää katseensa yksittäisistä taiteilijoista kulttuurielinkeinon isoon kuvaan, joka on epäterve.

Kaija Kärkinen

puheenjohtaja

Markus Nordenstreng

varapuheenjohtaja

Suomen Musiikintekijät

