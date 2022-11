Oppilaanohjaukseen pitäisi panostaa enemmän jo lukion ensimmäisellä luokalla.

Lukio-opiskelua, ylioppilastutkintoa ja korkeakoulujen valintaperusteita on käsitelty Helsingin Sanomissa tänä syksynä useaan otteeseen. Haluan tuoda lukiota koskevaan keskusteluun vielä yhden näkökulman. Joillekin lukiolaisille on selvää, mitä he aikovat opiskella lukion jälkeen. On kuitenkin olemassa myös suuri joukko kaltaisiani lukiolaisia, joilla ei ole tarkkaa kuvaa tulevaisuudesta.

Mielestäni lukiossa pitää tietää liian aikaisin, mitä aineita aikoo kirjoittaa ylioppilaskokeissa ja mihin aikoo hakea lukion jälkeen. Se tuo ylimääräistä ahdistusta muutenkin haastaviin lukio-opintoihin.

Oppilaanohjaukseen pitäisi panostaa enemmän jo lukion ensimmäisellä luokalla. Se helpottaisi oikeiden kurssien valintaa ja sen päättämistä, mitä aineita aikoo ylioppilaskokeissa kirjoittaa. Myös eri yliopistojen ja koulutusohjelmien esittelyt olisivat tervetulleita jo heti lukion alussa.

Lukion ensimmäisellä luokalla oppilaanohjausta on vain yksi kurssi. Tähän pitäisi saada muutos siten, että oppilaanohjauksen voisi valita myös valinnaisena kurssina. Tästä hyötyisivät kaikki ne, joilla tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä avoinna. Oppilaanohjauksen lisääminen lukion opetussuunnitelmaan olisi hyvä panostus lukiolaisten tulevaisuuteen.

Ilona Levä

lukiolainen, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.