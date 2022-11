Ilman selkeää mallia suuretkin suunnanmuutokset ovat olleet mahdollisia. Tämä on näyttäytynyt hapuilevana sosiaalipolitiikkana.

Eduskuntavaalien lähestyessä sosiaalipoliittiset kysymykset ovat nousseet jälleen poliittisen keskustelun keskiöön. Käytännön kysymysten rinnalle olisi suotavaa tuoda keskustelua myös hyvinvointivaltion perusideasta ja siitä, mihin suuntaan suomalaisen ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion halutaan nähdä kehittyvän.

Perinteinen pohjoismainen, rahallisia etuuksia tarjoava hyvinvointivaltiomalli kääntyi kolmisenkymmentä vuotta sitten kohti aktiivisempaa, palveluja tarjoavaa sosiaalisen investoinnin mallia. Suomessa hyvinvointipolitiikan suunnanmuutos tapahtui 1990-luvun puolivälissä, kun Paavo Lipposen (sd) sateenkaarihallitukset yhtäältä edistivät koulutusta, tutkimusta ja tuotekehittelyä mutta toisaalta kiristivät esimerkiksi työttömyysturvan ehtoja ja edistivät aktivointia.

Kun Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2013 sosiaalisten investointien paketin, monet Euroopan maat alkoivat pitää sosiaalisen investoinnin mallia nousevana sosiaalipolitiikan yleislinjana – huolimatta siitä, ettei se ollut eikä vielä nykyäänkään ole täysin vakiintunut osaksi käytäntöä. Suomessa asetelma on päälaellaan: vaikka mallia toteutetaan käytännössä, keskustelua siitä ei juuri käydä.

Sosiaalisen investoinnin malli kehittyi keynesiläisen hyvinvointivaltioajattelun ja markkinaliberaalin hyvinvointivaltion seuraajaksi. Sosiaalisen investoinnin ydinajatus on, että hyvinvoinnin tasa-arvo ja taloudellinen tehokkuus linkitetään hyvinvointivaltiossa toisiinsa sen sijaan, että ne nähtäisiin vastakkaisina tekijöinä.

Perinteiset passiiviset sosiaalietuudet, kuten työttömyys- ja eläke-etuudet, eivät enää riitä, vaan rinnalle tarvitaan myös sosiaalipalveluita, joiden tarkoitus on kasvattaa ihmisten kykyä osallistua yhteiskunnan tehtäviin ja erityisesti työmarkkinoille. Sosiaalisen investoinnin keskeinen ero uusliberalismiin on se, että markkinoiden ja yhteisöjen ei uskota kykenevän hallitsemaan sosiaalisia riskejä ilman valtiota. Valtion rooli on siten olla pitkäjänteisen talouskasvun mahdollistaja.

Suomessa sosiaalipolitiikka on siis jo pitkään seurannut sosiaalisen investoinnin pääperiaatteita, mutta keskustelun puuttuessa Suomen hyvinvointivaltiomalli on jäänyt jäsentymättä.

” Sahaavalta päätöksenteolta olisi voitu välttyä.

Ilman selkeää ja nykyaikaista hyvinvointivaltiomallia sosiaalipolitiikan päämäärätietoinen toteutus ontuu ja suuretkin suunnanmuutokset ovat olleet mahdollisia. Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana sosiaalipolitiikka kaarsi oikealle ja Sanna Marinin (sd) hallituksen aikana vasemmalle. Kansalaiselle tämä näyttäytyy poukkoilevana ja hapuilevana sosiaalipolitiikkana, josta uupuvat kirkas tavoite, rakenne ja pitkä aikajänne. Selkeyden puuttuessa sosiaalipolitiikka on altis ulkoisille vaikutuksille: tehdään päätöksiä, jotka eivät perustu kokemus- tai tutkimustietoon.

Näkyvin esimerkki oli Sipilän hallituksen aktiivimalli, johon kopioitiin elementtejä muiden maiden malleista. Muutamaa vuotta myöhemmin aktiivimalli peruttiin ja muotoiltiin uudelleen Marinin hallituksen pohjoismaiseksi työvoimapalvelumalliksi. Sahaavalta päätöksenteolta olisi voitu välttyä, jos Suomella olisi ollut nykyaikainen ja selkeä hyvinvointimalli ja se olisi huomioitu päätöksenteossa.

Saksan ja Britannian ohella Pohjoismaat ovat olleet edelläkävijöitä sekä hyvinvointivaltioajatuksen kehittämisessä että sen toteuttamisessa. Yhteinen arvomaailma on ollut pohjoismaisen hyvinvoinnin perusta.

Mutta millainen pohjoismainen hyvinvointivaltio on nyt? Suomen – ja muiden Pohjoismaiden – on pystyttävä vastaamaan tähän.

Kuten aktiivimallin tapaus osoitti, Suomessa ei voida omaksua suoraan muiden maiden valmiiksi pureskeltuja malleja, vaan Suomi tarvitsee selkeän hyvinvointivaltiomallin. Selkeä hyvinvointivaltiomalli auttaa luomaan oman tien ja kehittämään ne työkalut, jotka parhaiten toimivat pohjoismaisessa kontekstissa, samalla muun Euroopan kanssa keskustellen.

Annika Lehmus-Sun ja Johanna Peltoniemi

Lehmus-Sun on väitöskirjatutkija Euroopan yliopistoinstituutissa (EUI). Peltoniemi on erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL).

