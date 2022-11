Suuret ikäluokat edistivät tasa-arvoa niin paljon, että meillä on kova työ yltää samaan.

Kolme vuotta sitten Helsingin Sanomissa selitettiin, mitä tarkoittaa ”Ok boomer”.

Juttu valisti, että kyseessä on tölväisy, ilkeä letkautus. Sen viesti oli: ajatuksesi ovat niin vanhentuneita, etten edes perustele, miksi ne ovat vääriä.

Viime vuoden lokakuussa pääministeri Sanna Marin (sd) kuittasi Instagramissa ensimmäisen bilekohunsa lainauksella Benjamin Peltosen laulusta: Boom-boom-boomeri, jäitä hattuun, ota coolimmin.

Muutamaa päivää myöhemmin Kotimaisten kielten keskus valitsi boomerin kuukauden sanaksi.

Sanalla on yhä muodikasta ilmaista, että vastassa on kelkasta pudonnut taantumuksen edustaja, jonka kanssa ei hyödytä keskustella.

Mutta miten taantumuksellisia boomerit ovat?

Yhdysvalloissa sanaparilla baby boomer viitataan vuosina 1946–1964 syntyneisiin suuriin ikäluokkiin. Suomessa suuret ikäluokat syntyivät heti sodan jälkeen 1946–1950. Näiden tosiboomereiden ollessa parhaissa voimissaan Suomessa säädettiin esimerkiksi seuraavat lait:

Vuonna 1970 tuli voimaan aborttilaki, joka salli raskaudenkeskeytyksen muutoinkin kuin lääketieteellisistä syistä. Vuonna 1972 alkoi lakisääteinen maksuton ehkäisyneuvonta. Vuonna 1973 päivähoitolaki velvoitti kunnat järjestämään päivähoidon alle kouluikäisille lapsille. Vuonna 1974 äitiysloma piteni kolmesta kuukaudesta seitsemään kuukauteen. Vuonna 1978 isä ja äiti saivat oikeuden jakaa vanhempainvapaan.

Laki miesten ja naisten tasa-arvosta säädettiin vuonna 1986. Samana vuonna nainen sai oikeuden säilyttää sukunimensä avioliitossa ja lapselle tuli mahdolliseksi antaa kumman tahansa vanhemman sukunimi. Avioliitossa tapahtuva raiskaus kriminalisointiin vuonna 1994, ja asepalvelus tuli mahdolliseksi naisille vuonna 1995.

Hengästyttääkö? Meille nuoremmille tulee kiire, jos aiomme yltää yhtä isoihin tasa-arvon edistysaskeleisiin.

” Meillä nuoremmilla on kova työ yltää samaan.

UudistuksIA on listattu haastattelututkimuksessa, jossa emeritaprofessori Marja Holmila selvitti suurten ikäluokkien naisten asemaa yhteiskunnassa ja suhdetta nuorempiin polviin.

Haastatelluilla oli paljon hyvää sanottavaa nuorten taidosta puhua kauniisti ja loukkaamatta, isien aktiivisesta vanhemmuudesta ja Me Too -liikkeen saavutuksista. Vuorovaikutus nuorempien kanssa oli heille suuri ilo. He kokivat, että suvun piirissä yhteys sukupolvien välillä toimii. Yhteiskunnallisesta keskustelusta heidät on kuitenkin suljettu tyystin ulos.

Yli viisikymppisten näkemykset eivät kiinnosta mediassa eikä politiikassa, professorikin arvioi.

Kannattaisi kiinnostaa. Boomerit osasivat parantaa maailmaa ja raivata tietä myös jälkeensä tulleille naisille.

Kirjoittaja on sunnuntaitoimituksen toimittaja.

Lue lisää: Se joka sanoo se itse on