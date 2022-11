Pienet pelivoitot eivät vaikuta toimeentulotuen määrään.

Helsingin Sanomat kertoi (HS 16.11.) tapauksesta, jossa Kelan perustoimeentulotukea saanut henkilö oli voittanut Veikkauksen pelistä rahasumman, jonka vuoksi hänelle ei myönnetty seuraavalle kuukaudelle toimeentulotukea. Jutussa kerrottiin, että Kela oli tulkinnut voiton säännölliseksi tuloksi.

Kela ei voi ottaa julkisesti kantaa yksittäisen asiakkaan asioihin. Yleisellä tasolla voimme kuitenkin sanoa, että Kelan ohjeistuksen mukaan jutussa kuvatun tyyppisen pelivoiton ei pitäisi vaikuttaa seuraavan kuukauden toimeentulotukeen.

Jos asiakas kokee, että Kela on tehnyt virheellisen toimeentulotukipäätöksen, hänellä on aina oikeus hakea päätökseen tarkistusta Kelasta tai tehdä oikaisuvaatimus.

Tarkistus on sellaisia tilanteita varten, joissa päätöksessä on selvä virhe. Se on nopeampaa kuin muutoksen hakeminen oikaisuvaatimuksella. Tarkistusta voi hakea OmaKelan kautta tai soittamalla asiakaspalveluumme (020 692 207).

Toimeentulotukilain mukaan pelivoitot ovat tuloja, jotka pienentävät toimeentulotuen määrää. Pienet pelivoitot eivät tuen määrään kuitenkaan vaikuta.

Jos ihminen pelaa ammattimaisesti, hänelle voi kuitenkin syntyä säännöllisesti satojen tai tuhansienkin eurojen tuloja. Tällaiset ammattimaisesti hankitut pelivoitot vaikuttavat toimeentulotuen määrään, ja Kela voi arvioida niiden vaikutusta myös tulevien kuukausien toimeentulotukeen.

Pasi Pajula

osaamiskeskuksen päällikkö, Kela

Mira Halme

juristi, Kela

