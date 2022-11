Lapsi tarvitsee kasvattajan, joka ottaa hänen odotuksensa ja toiveensa vakavasti.

Parhaillaan vietetään lapsen oikeuksien viikkoa ja sunnuntaina 20.11. lapsen oikeuksien päivää. Vuoden 2022 teemana on lapsen oikeus turvallisuuteen. Varhaiskasvatus on monelle lapselle merkittävä kasvuympäristö. Sen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta huolehtiminen pitää olla ensisijainen lähtökohta päättäjistä työntekijöihin.

Varhaiskasvatuksen päiväkotiryhmissä työskentelee pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, varhaiskasvatuslain uuden henkilöstörakenteen myötä myös varhaiskasvatuksen sosionomeja. Näillä ammattiryhmillä on kaikille yhteistä sekä ammattiryhmittäin eriytynyttä osaamista. Kaikkien ammattiryhmien keskeistä osaamista on lapsiryhmätyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot. Toisinaan keskusteltaessa eri ammattiryhmien osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tuntuu, että se tärkein, lapsi, unohtuu keskustelusta.

Varhaiskasvatuksen sosionomi on uudehko tehtävänimike ja siksi osaaminen vielä osin huonosti tunnistettu ja tunnustettu. Varhaiskasvatuksen sosionomilla on osaamista erityisesti lapsen ja perheen laaja-alaisesta hyvinvoinnista huolehtimisessa. Varhaiskasvatuksen sosionomilla on tärkeä rooli osana varhaiskasvatuksen moniammatillista tiimiä ja lapsen turvallisuuden kokemusta varhaiskasvatuksessa.

Viime aikoina on uutisoitu ja keskusteltu varhaiskasvatuksen jopa huolestuttavasta tilanteesta. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset tekevät varmasti kaikkensa, jotta lasten fyysinen turvallisuus toteutuu. Fyysisen turvallisuuden lisäksi pitää huomioida laajemmin lapsen kokemus turvallisuudesta. Varhaiskasvatuksessa turvallisuuden tunnetta vahvistavat pysyvät, koulutetut ja hyvinvoivat aikuiset.

Lasten oikeuksien viikolla on syytä pysähtyä miettimään, millaista turvallinen varhaiskasvatus on lapsen näkökulmasta katsottuna. Yksi tärkeimmistä turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä on vuorovaikutus. Se, miten lapsi kokee tulevansa nähdyksi ja kohdatuksi niin muiden lasten kuin kasvattajienkin taholta. Lapsi tarvitsee kasvattajan, joka ottaa hänen odotuksensa ja toiveensa vakavasti. Kasvattajan, joka on helposti lähestyttävä, läsnä oleva ja sensitiivinen. Lapsen ei tarvitse tietää, kohtaako hänet opettaja, sosionomi vai lastenhoitaja. Ei ole olemassa parempaa palautetta kuin se, että lapsi kokee olevansa turvassa ja se hänestä huokuu.

Lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia! Moniammatillinen varhaiskasvatuksen työyhteisö varmistaa, että lapsi saa ja kokee turvaa varhaiskasvatuksessa monin eri tavoin.

Satu Hakanen

Petteri Väkiparta

Paula Väliaho

Valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatusverkoston puheenjohtajisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.