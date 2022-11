Suomalaiset kertovat mielellään tänne tuleville, millainen maa Suomi on. Omakuva on vahva, mutta ei ihan kaikkien mielestä täysin totta.

Kun Polina Kopylova tuli parikymmentä vuotta sitten Suomeen, hän luuli aluksi tulleensa Finlandiin.

Viimeisen vuoden aikana olen keskustellut kymmenien tänne töihin muuttaneiden kanssa siitä, millaiseen maahan he tulivat. Kopylovan kuvaus oli mieleenpainuvin.

Finland on maa, josta kerrotaan esitteissä, kotouttamiskursseilla ja hyvää tarkoittavissa kahvipöytäkeskusteluissa, Kopylova kertoi.

Se on maa, jossa asuu sisäänpäin kääntyneitä, tarkkoja ja työteliäitä ihmisiä, jotka suunnittelevat kaiken puoli vuotta etukäteen ja ovat toivottomia small talkissa. Heidän etenemisensä työelämässä riippuu heidän omista suorituksistaan. Ja kunhan ulkomaalainen etenee samaa polkua, rakastaa työtä yhtä palavasti ja oppii kielen, hänkin saa töitä yhtä lailla.

Kopylovasta Finland kuulosti konemaiselta mutta luotettavalta.

Hiljalleen Kopylova tajusi tulleensa Finlandin sijaan Suomeen.

Suomi on maa, jossa tärkeätkin asiat saattavat tapahtua nopeasti ja yllättäen. Ihmiset ja asiat myöhästelevät. Työelämä on joustavaa säätöä. Suunnittelua on vähän, sillä moni asia perustuu luottamukseen, joka mahdollistaa improvisoinnin.

Soitetaan jollekin tutulle, ja kas, asiat järjestyvät.

Eikä Suomi ole yksinäisten introverttien maa, vaan hyvin yhteisöllinen. Monet asiat eivät riipu ihmisistä itsestään vaan yhteisöstä heidän ympärillään. Finlandia ja Suomea yhdistää, että kaveria ei jätetä.

” Konemainen Finland onkin Suomi-kylä.

Eivätkä Suomessa useimmat suomalaisetkaan saa Kopylovan mielestä töitä säntillisesti suorittamalla vaan verkostoitumalla, tuntemalla ratkaisevat ihmiset ja olemalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Ja toisin kuin Finlandissa, Suomessa small talk todellakin sujuu. Miten monet asiat Suomessa hoidetaankaan kokoustauoilla rupattelemalla!

Erityisen tärkeää on tehdä itseään tutuksi, kertoa omasta taustastaan. Sen jälkeen keskustelu muuttuu rennoksi ja hauskaksi. Konemainen Finland onkin Suomi-kylä.

Kopylova oppi navigoimaan suomalaisessa työelämässä ja loi itselleen oman uran.

Vuosien aikana hän on päässyt tutustumaan monen laillaan ulkomailta tulleen työhakemukseen.

Niistä hän tunnistaa usein, että töitä haetaan Finlandista. Suomi ei ole vielä tuttu.

Kirjoittaja on HS:n talouden ja politiikan toimituksen esihenkilö.