Suomessa esteettöminä markkinoidaan koteja, jotka ovat vain liikkumisen kannalta esteettömiä. Liikkumisen esteettömyys on perustarve, mutta kodin pitää olla muutenkin esteetön. Siihen ei ole mitään rakennusteknisiä esteitä eikä siihen sisälly mitoitusongelmia. Onko kyseessä asenne vai se, että ei ole ymmärrystä asiasta?

Nykyiset kiinteät kalusteet, esimerkiksi keittiökalusteet, ovat samaa maailmaa kuin viisikymmentäluvulla. Tasojen ja kaappien korkeutta on jopa lisätty. Niitä ei voi kutsua esteettömiksi ja turvallisiksi ikäihmisille. Vai onko meillä ollut keittiöitä, joissa asukkaan toimintakyvyn rajoitukset on huomioitu? Tätä on syytä epäillä. Ei ole lainkaan ihme, jos vanhus, jonka toimintakyky on heikentynyt, kaatuu pyrkiessään käyttämään yläkaappeja. Kaatuminen voi olla kohtalokasta, jos osteoporoosi on heikentänyt luustoa.

Hyvässä fyysisessä kunnossa olevat eivät kaadu kurkottamisen seurauksena. Ikääntymisen myötä voi tämäkin tapahtua: kaularangassa kulkee hiussuonia, ja kurkotettaessa verenkierto häiriintyy. Kiipeäminen voi olla yhtä kohtalokasta. Kumartuminen on samalla tavalla vaarallista, jos ei ole tukea, mihin tarttua.

Yhteiskuntamme maksaa mieluummin lonkkamurtumin hoidon kuin ryhtyy asuntorakentamisessa tai -korjaamisessa ehkäisemään kaatumisia. Nykyiset suunnitteluohjeet perustuvat standardeihin, joissa esteettömyys on tulkittu liian suppeasti.

Rakennusteollisuuden ei kannata huolestua, jos ohjeita hieman järkevöitettäisiin. Ammattitaitoinen suunnittelija osaa ratkaista tilankäytön sisätiloissa, vaikka standardeista poikettaisiinkin. Suunnittelijan pitää ymmärtää jättää keittiön kaapit käsien ulottuville eikä kattoon saakka.

Mikä estää vaihtoehtoisen, kaikille asukkaille paremmin toimivan ja turvallisen asuinympäristön toteutuksen? Onko kyseessä systeeminen virhe, jossa suunnittelu ja asuntorakentaminen eivät tunnista vanhusten tuen tarpeen, kurkottamisen ja kumartumisen ongelmia asumisessa?

Sirkka-Liisa Keiski

sisustusarkkitehti SIO, taiteen tohtori, Helsinki

